У 2021 чубчики будуть головним hair-трендом року. Б'юті-образ Марго Роббі на церемонії з нагоди вручення премії Оскар-2021 ще раз це підтверджує. Зірка з'явилася на червоній доріжці з новою зачіскою і ніжним макіяжем, які можуть й вас надихнути на стильне перевтілення.

Цього року церемонія вручення премії Оскар була незвичною: проходила у голлівудському Dolby Theater та в лос-анджелеському Union Station, а також без гостей. Проте навіть це не стало перешкодою для талановитої акторки Марго Роббі. Вона змогла вразити усіх своєю новою стрижкою з чубчиком та ніжним монохромним макіяжем.

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Марго Роббі показала трендовий чубчик 2021

Марго Роббі, амбасадорка Дому Chanel, продюсерка фільму "Перспективна дівчина", володарка премії за найкращий оригінальний сценарій і п'ятиразова номінантка на Оскар, продумала не лише поєднання сукні та аксесуарів, але й макіяж, зачіску і манікюр – до деталей. За допомогою зачіски hair-стиліст Брайс Скарлетт хотів додати образу акторки відкритого оптимізму та тепла сонячних днів. Трендовий чубчик 2021 став вдалим рішенням, яке виправдало очікування.

Зокрема, за макіяж Марго Роббі відповідала голлівудська візажистка Паті Дуброфф. Вона підготувала шкіру актриси за допомогою засобів лінійки Le Lift і сироватки La Solution 10. Щоб колір обличчя Марго здавався сяйливим, Паті використала продукти колекції Les Beiges: освіжувальний тинт-флюїд з мікросферами й ефектом оголеної шкіри Eau De Teint, пудру з ефектом сяяння Healthy Glow Illuminating Powder відтінку Sunset і тональну основу Les Beiges Healthy Glow BD51.

У макіяжі губ Паті поєднувала олівець Le Crayon Levres кольору Nude Brun і рідку матову помаду Rouge Allure Ink Matte відтінку Warm Beige, а також помаду Rouge Coco Flash відтінку Chicness. Елегантний манікюр Марго Роббі також був детально продуманий голлівудським зірковим нейл-майстром Томом Бачиком. Він використав позачасовий і найпопулярніший відтінок лаку Le Vernis Nail Ballerina.

Б'юті-образ Марго Роббі з церемонії Оскар-2021 можна повторити самостійно для особливої нагоди. Зачіска, макіяж і манікюр знаменитості – це поєднання смаку й останніх тенденцій в індустрії краси.