Ефектно виглядають на коротких нігтях: 7 найкращих кольорів для манікюру

Якщо ви не робите ставку на довжину, а віддаєте перевагу коротким нігтях, то вам знадобляться кольори, які найкраще на них виглядають. Адже манікюр повинен бути модним і надавати рукам красивого вигляду.

Незалежно від довжини, за нігтьової пластиною, кутикулою та руками потрібно регулярно доглядати, якщо ви хочете, аби майбутній манікюр гарно виглядав. Також запорукою вдалого нейл-дизайну є правильний колір.

До теми 5 модних кольорів манікюру, які варто встигнути спробувати взимку-2022

Короткі нігті стають дедалі популярнішими. Адже вони є практичними, а манікюр на такій довжині має особливий шарм. Для нейл-арту на коротких нігтях існують окремі тенденції. Головним манікюрним трендом 2022 року є простота. Зокрема, в моді будуть лінії різної товщини, витончені мініприкраси і глибокі відтінки.

Дізнайтеся, які 7 кольорів найбільше підходять для коротких нігтів.

Найкращі кольори в манікюрі на короткі нігті

Чорний



Стильний манікюр / Фото з інстаграму @betina_goldstein

Неон



Яскраве покриття для сміливих / Фото з інстаграму @betina_goldstein

Класичний червоний



Бездоганний колір / Фото з інстаграму @betina_goldstein

Нюд



Завжди доречний вибір / Фото з інстаграму @betina_goldstein

Електрик



Ефектний відтінок / Фото з інстаграму @betina_goldstein

Сірий



Модний нейл-дизайн / Фото з інстаграму @betina_goldstein

Бордо



Манікюр для розкішних жінок / Фото з інстаграму @betina_goldstein