Узимку стильні кольори манікюру є яскравими та незвичними, адже усі холодні місяці наповнені теплими й затишними святами. Тому гріх не скористатися можливістю спробувати усі варіанти трендових відтінків цієї зими.
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5 зимових кольорів манікюру
Рідке золото
Одним з таких ошатних та святкових кольорів манікюру взимку-2022 є золотистий. Нейл-дизайнери вирішили відкласти мінімалізм та скромність до весни й літа й відірватись по повній. Такий відтінок вдало пасуватиме до аксесуарів.
Манікюр для зими 2022 / Фото з інстаграму Бетіни Голдштейн
Тьмяний червоний
Яскравий червоний колір може багатьом здатись надмірним чи таким, що занадто привертає увагу. На його заміну приходить теж червоний, але більш тьмяного та приглушеного відтінку – винний, темно-вишневий чи бордовий. Так класичний колір набуває нового, благороднішого вигляду.
Манікюр для зими 2022 / Фото з інстаграму Nails.Inc
Чорний
Не варто вважати, що чорний колір нігтів – похмуро та сумно. Зараз такий відтінок – ознака вишуканості та стилю. Такий манікюр можна не доповнювати іншими кольорами, адже й самостійно він пасуватиме до будь-якого образу та ситуації.
Манікюр для зими 2022 / Фото з інстаграму Charlotte Nail Artist
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Шимер
Сяючі та блискучі відтінки як ніколи краще слід обирати взимку й додавати ще більше яскравості у сезон гірлянд і барвистих ялинкових прикрас. Шимером можна робити як акценти, так і повністю наносити його на нігті.
Манікюр для зими 2022 / Фото з інстаграму Бетіни Голдштейн
Смарагдовий
Зелений колір був одним з найбільш трендових у 2021 році. Початок зими також без нього не обходиться, але цього разу радимо обирати більш тьмяний відтінок. Він має ошатний і дорогий вигляд.
Манікюр для зими 2022 / Фото з інстаграму Бетіни Голдштейн