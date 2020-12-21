Надмірна сухість, нестача вітамінів, перепади температури та сильний вітер – головні причини, через які електризується волосся. Крім того, таке явище залежить і від головного убору, адже в шапці волосся сильно треться.

Про поради, які допоможуть позбутися цієї проблеми, розповідає hochu.ua.

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Змініть шампунь і кондиціонер

Коли сильно електризується волосся, варто змінити свій звичний догляд і перейти на зволожуючі та живильні засоби з маслами. Вони мають бути призначені для сухого та пошкодженого волосся.

Обирайте бальзами та кондиціонери для волосся у складі яких є силікон, оскільки він зводить до мінімуму електризування. Також обов'язково використовуйте додатковий незмивний захисний спрей-догляд. У багатьох випадках цього достатньо, щоб захистити волосся від пересихання та зменшити статичну електрику волосся.

А ось від засобів для догляду за волоссям жирного типу краще відмовитися. Причиною є те, що їхні складові змивають шкірний себум, який потрібен для захисту волосся. Як наслідок волосини пересихають швидше та сильно електризуються.



Обов'язково носіть шапку / Фото unsplash

Правильно висушуйте волосся та не забувайте про термозахист

Занадто часте використання фену для сушки волосся (особливо в режимі високої температури) сильно висушує волосся не лише ззовні, а й зсередини. Варто сушити волосся холодним повітрям та обов'язково використовувати незмивний спрей-термозахист. Наносіть його на вологе волосся перед початком процедур.

Обполіскуйте волосся прохолодною водою

Також для того, щоб волосся не страждало від електризування, варто після миття обполіскувати його прохолодною водою. Важливо, щоб температура води була літньою. Така проста дія допоможе вашому волоссю залишатися гладким і шовковистим.



Волосся взимку потребує додаткового догляду / Фото unsplash

Використовуйте олії

Хоч це не надто відомо, антистатичним ефектом також володіють спеціальні олії. Щоб волосся не електризувалося, просто потрібно налити у пляшку з розпилювачем воду і додайте кілька крапель трояндового або ж лавандової олії.

Цю суміш потрібно наносити на сухе або вологе волосся. Це не лише може додати природного блиску, а й позбавляє від статичної напруги. Можна просто носити цей спрей у сумочці та використовувати завжди, коли помічаєте, що волосся електризується.

Ще буде доречно порадитися з трихологом щодо догляду за волоссям у зимовий період.

Головний убір

Те, який головний убір ви носите теж безпосередньо впливає на рівень електризування. Тому спробуйте замінити шапку на ту, яка виготовлена з натуральних матеріалів.