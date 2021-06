Ельза Госк показала, як робить свою улюблену денну і вечірню зачіску: проста і красива ідея

Шведська модель Ельза Госк, яка співпрацює з Victoria's Secret, щоразу зачаровує своїм зовнішнім виглядом на світлинах у соцмережах. 32-річна красуня стильно вдягається, демонструє ідеї для макіяжу та дивує завжди бездоганною укладкою. Цього разу Ельза вирішила показати, як просто і швидко можна повторити її улюблену денну і вечірню зачіску.

На своїй інстаграм-сторінці Ельза Госк опублікувала відеоурок, як зробити красиву і модну укладку на щодень, яку потім легко можна трансформувати в елегантну вечірню зачіску. Підписники зірки, яких у неї 6, 6 мільйонів, активно відреагували на її новий допис. Перевага hairstyle моделі у тому, що її може повторити кожна дівчина та насолоджуватися своїм неперевершеним образом.

Як повторити улюблену зачіску Ельзи Госк

Свою зачіску Ельза Госк називає "From day to night look". Аби зробити денну укладку, вона наносить на чисте і вологе волосся стайлінговий спрей, рівномірно розподіляє його по пасмах, висушує феном і використовує спрей для текстурування та об'єму шевелюри. Після кількох простих кроків красива укладка на кожен день готова.

Для створення вечірньої зачіски Ельза застосовує стайлінговий засіб, виділяє 2 передні пасма, які закріплює шпилькою, щоб вони їй не заважали, а ззаду частину довжини волосся фіксує гумкою в низький пучок, а іншу частину закручує в джгут та закріплює його навколо пучка. Тоді модель повертається до передніх пасм, вирівнює їх та позує з довершеною зачіскою, якою вдало можна доповнити як сукню, так і піджак зі штанами.

Під час процесу Ельза детально коментувала кожен свій крок. А також розповіла, що використовує усі веганські засоби для волосся від бренда Maria Nila Stockholm.

Дивіться на відео, як зробити просту денну та вечірню укладку:

Реакція шанувальників