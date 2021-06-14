Люк Гершесон, перукар і креативний директор Hershesons: "Ще в 90-х зрізи завжди робили на рівні щелепи й поступово вони спускалися вниз, але сучасний спосіб – робити зріз на невидимій середині між лобом і щелепою. Це безтурботніший французький спосіб, який надає форму без ефекту надмірного догляду". У 2021 популярними будуть 3 стилі багатошарових стрижок.

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Модні багатошарові стрижки на щодень

Кучерява кудлатість

Така стрижка матиме найбільш ефектний вигляд на кучерявому і фактурному волоссі. Гершесон пояснює: "Вся справа у фактурі волосся. Короткі пасма – навколо маківки, а потім дедалі довші". Не дивлячись на те, що особливість стрижки у багатошаровості, але шари необхідно робити невидимими. За словами Люка Гершесона, ви повинні уникати ефекту зібганих "сходинок" з волосся. У результаті потрібно отримати симбіоз класичних і невидимих шарів, тому що ближче до низу кінці стають тоншими. Стрижки моделей Мікі Арганараз і Дамаріс Годдрі.

Непомітні шари

Тепер надмірна чіткість ліній у стрижці виглядає старомодно. Тому не потрібно робити поперечні зрізи так, щоб шари волосся лягали один на одного. "Невидимий шар – це звуження й стоншення кінчиків волосся, тому коли один шар лягає на інший, ефект виходить майже непомітний і немає жодних ліній", – розповідає відомий перукар.

Непомітні шари можна робити на різній довжині волосся. Зазвичай їх можна побачити на локонах навколо обличчя або на довгих пасмах. Адже таким чином вдається отримати бажану динаміку і природний об’єм. Якщо вам подобаються зачіски у стилі "недбалого паризького шику" чи просто маєте тонке волосся, то невидимі шари на шевелюрі також підійдуть вам.

Зробіть кілька невидимих шарів на кінчиках – це додасть волоссю динаміки й цікавої фактури,

– радить Гершесон.

Безладні шари

Із незв'язаними між собою шарами найлегше вирізнитися серед натовпу. Важливо, щоб вони не мали плавних переходів. Дещо перебільшений приклад такої стрижки можна було побачити на показі Prada, де під керівництвом Гвідо Палау голови моделей прикрашало строго зрізане на рівні вилиць волосся, а на спину спадали досить довгі рівні пасма. "Це не найкращий варіант багатошаровості на щодень, але він має свій почерк. Це візуально різко, андрогінно і, я думаю, що це досить модно", – підсумовує Гершесон. Проте вкладати цю стрижку буде не просто.