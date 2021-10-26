Нижченаведені приклади фарбування підійдуть також красуням, які лише прагнуть переходити в "блонд". Можливість вибору технік дозволяє зберегти пасма в здоровому стані і надати їм натурального ефекту.

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5 стильних варіантів фарбування для білявок

Балаяж

Техніка фарбування залишається популярною протягом кількох останніх років. Її перевага в універсальності – підходить будь-якому кольору волосся. За допомогою балаяжу потрібно поєднувати світлі та темні відтінки, аби досягти ефекту непомітного переходу кольору. Фарбування також візуально надає об’єму і багатогранності тонким пасмам.



Як пофарбувати світле волосся / Фото з інстаграму @ashnichole

Dim out

Якщо раніше білявки намагалися постійно зафарбовувати відрослі темні корені, то тепер такий контраст став справжнім трендом. Модниці навмисно намагаються затемнити волосся біля коренів, аби "блонд" здавався більш яскравим, а зачіска отримувала стильний недбалий вигляд.



Селена Гомес із трендовим "блондом" / Фото з інстаграму Ханга Ванго

Babylights

Варіант фарбування, який вибирає Гейлі Бібер, є одним із найбільш природних і модних. Колорист повинен створити натуральним способом ефект вигорілого волосся на сонці. "Сонячні відблиски" на білявих локонах виглядатимуть красиво і розслаблено.



Цікавий варіант фарбування / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

Темний "блонд"

Якщо вам не подобається класичний "блонд", то віддавайте перевагу техніці фарбування волосся зі загадковою назвою bronde. Термін виник від поєднання англійських слів blonde і brown. Фішка фарбування полягає в комбінування темного і світлого відтінків, холодного і теплого тонів.



Ідея від Джей Ло / Фото з інстаграму співачки

Рожеве золото

Додати "блонду" яскравих фарб не лише просте, але й стильне рішення. Барвисте фарбування волосся є трендовим. Найбільшою популярністю користується ніжний відтінок рожевого золота.



Барвисті пасма в моді / Фото з інстаграму Ешлі Бенсон