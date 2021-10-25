Фаворити усіх модниць: 7 стильних відтінків манікюру на різні випадки життя

Універсальність та охайність є важливими складовими манікюру. Якщо ви не прагнете переробляти нейл-дизайн кілька разів протягом 1 місяця, то придивіться до стильних відтінків, які вибирають для покриття нігтів модниці зі всього світу.

Перевага модних відтінків для однотонного практичного манікюру в тому, що ними можна покрити нігті самостійно в домашніх умовах. Для цього варто заздалегідь підготувати інструменти для чистки нігтів, спеціальну лампу для висушування лаку та кольори, які використовуватимете у nail-дизайні.

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Манікюр у стильних відтінках також є дуже фотогенічним. Протягом осінньо-зимового сезону можна спробувати кілька варіацій трендових кольорів, які підійдуть на різні випадки життя. Темний, як ніч без зірок, чорний, відтінок матчі на мигдалевому молоці, справжні вершки на нігтях – вибір великий. Надихайтеся добіркою зі 7 найкращих варіантів.

Стильні відтінки манікюру, від яких божеволіють всі модниці



Манікюр у стилі темної нічки / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland



Відтінок матчі на мигдалевому молоці / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн



Колір справжніх вершків на нігтях / Фото з інстаграму @buffcs



Світло-сірий, як осіннє небо / Фото з інстаграму @bunny.nailcafe



Теракотовий – теплий горіх / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн



Колір жовтневого листя / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн



Манікюр у смарагдовому відтінку виглядає "дорого" / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн