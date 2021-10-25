Фавориты всех модниц: 7 стильных оттенков маникюра на разные случаи жизни

Универсальность и опрятность являются важными составляющими маникюра. Если вы не стремитесь переделывать нейл-дизайн несколько раз в течение 1 месяца, то присмотритесь к стильным оттенкам, которые выбирают для покрытия ногтей модницы со всего мира.

Преимущество модных оттенков для однотонного практичного маникюра в том, что ими можно покрыть ногти самостоятельно в домашних условиях. Для этого стоит заранее подготовить инструменты для чистки ногтей, специальную лампу для высушивания лака и цвета, которые будете использовать в nail-дизайне.

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Маникюр в стильных оттенках также очень фотогеничным. В течение осенне-зимнего сезона можно попробовать несколько вариаций трендовых цветов, которые подойдут на разные случаи жизни. Темный, как ночь без звезд, черный, оттенок матчи на миндальном молоке, настоящие сливки на ногтях – выбор большой. Вдохновляйтесь подборкой из 7 лучших вариантов.

Стильные оттенки маникюра, от которых сходят с ума все модницы

Маникюр в стиле темной ночки / Фото из инстаграма @harrietwestmoreland

Оттенок матчи на миндальном молоке / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн



Цвет настоящих сливок на ногтях / Фото из инстаграма @buffcs

Светло-серый, как осеннее небо / Фото из инстаграма @bunny.nailcafe

Терракотовый-теплый орех / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн



Цвет октябрьских листьев / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Маникюр в изумрудном оттенке выглядит "дорого" / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн