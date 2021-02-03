Французький макіяж: 5 правил для природної краси від Жанни Дамас

Француженки зберігають максимальну натуральність навіть в макіяжі. Зазвичай укладку з ефектом легкої недбалості вони доповнюють свіжим і красивим мейк-апом, а в результаті отримують неймовірно стильний образ. А все тому, що французькі красуні знають кілька дієвих секретів для створення макіяжу.

Джерело: Vogue

Макіяж француженок є по-особливому прекрасним. Тому одна з найвідоміших модниць з Франції Жанна Дамас поділилася корисними б’юті-правилами.

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5 правил для створення макіяжу, як у француженок

Наносіть помаду пальцями. Француженки не користають спеціальними пензлями для фарбування губ. Класичні яскраво-червоні відтінки помад вони розподіляють по губах пальцями. Жанна Дамас пояснює: "Таким чином виходить дуже сексуальний, ледь припудрений ефект".

Оформлюйте брови лише за допомогою прозорого гелю. Важливо утриматися від використання олівців чи тіней для брів, якщо ви прагнете створити природний французький макіяж. Не варто хвилюватися, якщо ваші брови відрізняються одна від одної, на думку француженок, саме такі особливості роблять вас унікальними і прекрасними.

Мені подобається, як брови і вії виглядають без косметики, тому вії я лише підкручую, а брови розчісую і фіксую прозорим гелем,

– зізнається Жанна.

Не використовуйте тональні основи. Француженки віддані своєму б’юті-тренду, який ніколи не втрачає актуальність. Вони обожнюють здорове сяйво на шкірі. Аби отримати такий ефект, красуні не застосовують хайлайтер, а завжди правильно доглядають за шкірою. "Я покинула спроби створити ідеальний "макіяж без макіяжу" за допомогою косметики, тому що мені подобається бачити справжню шкіру з родимками, веснянками, мімічними зморшками. Мені здається, ці особливості і роблять зовнішність унікальною, додають обличчю чарівності", – ділиться думками Жанна Дамас.

Не нехтуйте рум’янами.

Напевно, найбільш корисний трюк, який я для себе засвоїла, це наносити рум’яна трішки вище щоки. Виходить легкий ефект ліфтингу, а вилиці здаються трішки більш строгими,

– розповідає про свій б’юті-лайфхак красива француженка.