Зазвичай сечовина у складі косметичного продукту багатьох відлякує. Адже назва компоненту викликає асоціації зі способом, за допомогою якого його отримали. Але варто більше дізнатися про корисні властивості сечовини для шкіри, а також про те, що вже давно існують штучні методи створення речовини.

Джерело: Harper's Bazaar

Аби приготувати косметику зі сечовиною, використовують не лише натуральну речовину, але й синтезують її штучно у спеціальних лабораторіях. Отриману формулу називають карбамідом. У переліку складників косметичного засобу можна побачити обидва варіанти, адже хімічний склад речовин ідентичний, відрізняються лише способи отримання. Тому вразливі красуні можуть не хвилюватися.

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Яка користь для шкіри від косметики з сечовиною

Варто почати із головної функції сечовини. Коли волога глибоко під шкірою, то речовина притягує її до верхнього шару епітелію, аби зробити шкіру м’якою, зволоженою та підтягнутою. Унікальність засобів зі сечовиною у тому, що вони також допомагають позбутися від лущення шкіри на обличчі та тілі, але слід ретельно та правильно підбирати концентрацію. Сечовину ще використовують для приготування антивікової і зміцнювальної косметики з колагеном, гіалуронової кислотою і церамідами. У цьому випадку інгредієнт виконує роль своєрідного провідника для інших активних компонентів.

Залежно від того, яку потребу повинна задовольнити косметика з сечовиною, обирайте різну концентрацію згаданої речовини в продукті. Для прикладу: у кремах і сироватках для обличчя концентрація сечовини не повинна бути вищою за 10%, якщо у вас нормальний тип шкіри, який не схильний до сухості, то вам ідеально підійде концентрація 3 – 5%, засоби для тіла обирайте з концентрацією 30%, для сухих ліктів і стоп – до 40%.

Наш організм також синтезує сечовину природним чином. Проте ситуація схожа на вироблення колагену: з віком активність продукування корисних речовин сповільнюється. Тому дерматологи радять не нехтувати сечовиною в косметиці, а користуватися антивіковими засобами з її вмістом у поєднанні з іншими дієвими активними компонентами: колагеном, гіалуроновою кислотою, церамідами, вітамінами C і E та ретинолом. Таким чином ви підсилите ефект від догляду за шкірою, бо сечовина сприятиме блибокому проникненню перелічених корисних складників у шари епітелію.