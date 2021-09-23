Гарячі 40: актриса Ніколь Річі підпалила своє волосся, коли задувала свічки на торті – відео

23 вересня 2021 , 15:25
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Джерело:

інстаграм Ніколь Річі

Американська акторка та фотомодель Ніколь Річі запам'ятає своє 40-ве день народження надовго. Ще б пак – традиційне задування свічок на торті могло обернутись страшними наслідками, але, схоже, все обійшлось і тепер жінка лише сміється з такого випадку.

Для святкової вечері Ніколь Річі одягнула сексуальну чорну сукню з глибоким декольте, доповнивши образ кольє. Її волосся було розпущеним, а на обличчі – мінімум макіяжу. Аби завершити день народження, їй винесли святковий торт із її дитячим зображенням.

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Жінка хотіла погасити свічки, але вони випадково підпалили її волосся. Одну частину волосся вона загасила, а на іншій – вогонь стрімко почав поширюватись вверх, після чого відео обірвалось.

Чим завершилось свято – невідомо, але якщо таке відео з'явилось в мережі, то це означає, що все гаразд. Але їй, напевне, все ж доведеться змінити зачіску. Своє відео іменинниця підписала досить іронічно: "Ну що ж… Гарячі 40!".

 

Що відомо про Ніколь Річі?

Це донька відомого музиканта Лайонела Річі та й хрещениця покійного Майкла Джексона. Вона прославилася завдяки ролі з Періс Хілтон в реаліті-шоу "Просте життя". Також вона зіграла у кінострічці "Американські дітки", "Чак" та в інших. Жінка також відома скандальним світським життям.
Автор: Уляна Журба