Горячие 40: актриса Николь Ричи подожгла свои волосы, когда задувала свечи на торте – видео

Американская актриса и фотомодель Николь Ричи запомнит свой 40-й день рождения надолго. Еще бы – традиционное задувание свечей на торте могло обернуться страшными последствиями, но, похоже, все обошлось и теперь женщина только смеется над таким случаяем.

Для праздничного ужина Николь Ричи надела сексуальное черное платье с глубоким декольте, дополнив образ колье. Ее волосы были распущенными, а на лице – минимум макияжа. Чтобы завершить день рождения, ей вынесли праздничный торт с ее детским изображением.

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Женщина хотела погасить свечи, но они случайно подожгли ее волосы. Одну часть волос она потушила, а на другой – огонь стремительно начал распространяться вверх, после чего видео оборвалось.

Чем завершился праздник – неизвестно, но если такое видео появилось в сети, то это означает, что все в порядке. Однако ей, наверное, все же придется сменить прическу. Свое видео именинница подписала довольно иронично: "Ну что ж... горячие 40!".