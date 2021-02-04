Гейлі Бібер готує запуск власного косметичного бренда: що відомо

Зіркова дружина та модель 24-річна Гейлі Бібер подала документи на реєстрацію власного однойменного бренда Rhode Beauty. Вже відомо, що знаменитість прагне створювати екологічно чисту косметичну продукцію.

Джерело: TMZ

Насамперед Гейлі Бібер оформила юридичні документи, аби назву Rhode більше ніхто не зміг використати. Адже це друге ім’я зірки. Раніше чоловік Гейлі, Джастін Бібер створив лінійку одягу й також назвав її на честь свого другого імені – House of Drew.

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Що відомо про косметичний бренд Гейлі Бібер

Модель вже встигла створити офіційну сторінку в інстаграмі для майбутнього б’юті-бренда Rhode Beauty, на яку підписалися вже 15 тисяч користувачів. Вона планує створювати косметичну та оздоровчу продукцію, серед якої будуть парфумерія, засоби особистої гігієни декоративна косметики та продукти для догляду за шкірою і волоссям. Згідно з документами, які отримали TMZ, асортимент товарів буде екологічно чистим, рослинним і заспокійливим.

Раніше Гейлі не соромилася розповідати у своїх інтерв’ю, що у неї проблемна шкіра, а також ділилася методами боротьби зі сухістю та акне на обличчі. Також особливості індустрії краси є для неї знайомими, адже модель співпрацювала з такими знаменитими косметичними брендами, як L'Oreal, ModelCo, з яким, до слова, створили колаборацію та випустили капсульну колекцію продуктів для макіяжу у 2016 році. Наразі Гейлі Бібер працює з косметичною компанією bareMinerals.

Нагадаємо, що в Гейлі Бібер вже були спроби зареєструвати власний бренд, але їх відхилили. Модель подавала подібні документи, аби закріпити права на такі підприємства, як Bieber Beauty, Rhode Beauty, HRBeauty, Dewy Beauty та інші.