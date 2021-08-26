Гейлі Бібер показала модний відтінок волосся осені 2021: фото, яке надихає на фарбування

Кожна зміна іміджу американської моделі та телезірка Гейлі Бібер не залишається непоміченою. Коли 24-річна дружина Джастіна Бібера створює оригінальний макіяж, робить нову стрижку чи фарбування волосся, то згодом це стає новим трендом в індустрії краси. Цього разу Гейлі показала наймодніший колір волосся осені 2021 на власному прикладі.

За словами hair-експертів, медово-каштанові локони будуть на піку популярності в осінньому сезоні. Гейлі Бібер довела, що такий відтінок має ефектний і красивий вигляд на волоссі. Зіркова перукарка-стилістка Присцила Валлес опублікувала на своїй інстаграм-сторінці фото відомої моделі в новому іміджі.

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Гейлі Бібер пофарбувала волосся в модний відтінок

Гейлі відмовилася від свого фірмового світлого волосся, віддавши перевагу медово-коричневому відтінку. Цікаво, що модель надала кореням природного коричневого кольору, що полегшить їй майбутній процес догляду за локонами. Проте далі до кінців волосся має золотий відтінок. Таким чином фарбування Гейлі Бібер виконано за допомогою техніки "легке омбре".

Присцила Валлес, яка допомогла Гейлі змінити імідж, також працює із такими знаменитостями, як Меган Фокс, Кайлі Дженнер та Хлоєю Кардашян. Світлину Гейлі Бібер вона підписала лаконічно: залишила емоджі у вигляді корони та позначила акаунт моделі. На фото можна побачити не лише новий колір волосся зірки, але й оригінальну зачіску: легкі локони, передні пасма опущені біля обличчя, а загальна довжина шевелюри закріплена ззаду.

Також у дописі Присцила позначила відому колористку Аманду Лі та візажистку Деніку Бедроссіан, з якими співпрацювала. Додамо, що нову зачіску Гейлі Бібер доповнював макіяж і манікюр у ніжних рожевих відтінках.

Прихильники Гейлі висловили своє захоплення її б’юті-перевтіленням. Натомість інші почали порівнювати медово-каштанові пасма моделі із укладкою зірки "Друзів" Дженніфер Еністон – стрижкою і кольором у стилі "Рейчел", яка була популярною ще в 90-х.

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