Пишна й об'ємна стрижка з пасмами-пір'ям, яку Дженніфер Еністон демонструвала у відомому серіалі, знову наробила галасу. Після виходу спецепізоду "Друзі: Возз'єднання" косметичний ритейлер Just My Look повідомив, що попит на "зачіску Рейчел" виріс на 179 відсотків, а хештег RachelGreen зібрав 600 мільйонів переглядів у тіктоці.

Зокрема, найбільш віддані фанати серіалу вже спробували своїми руками підстригти волосся у стилі образу знаменитої красуні. Шанувальницями "Друзів" також є Селена Гомес і Белла Хадід. Вони ще раніше встигли поносити різні варіації "стрижки Рейчел". Сучасна інтерпретація зачіски трішки відрізняється від класичного варіанту.

Стрижка Рейчел в моді у 2021

Перукар Люк Грешесон розповідає: "Зачіска Рейчел була культовою: до середини 90-х усі втомилися від гранжу. Людям набридли "зачіски без зачісок" і "макіяж без макіяжу". Рейчел Грін стала повною протилежністю всьому цьому. Вона мала повноцінну стрижку – багатошарову і з чітко заданою формою". Така стрижка була універсальною і підходила багатьом жінкам. Адже вона була досить довгою і не мала надто екстремального вигляду, давала змогу по-різному вкладати волосся і довершувала будь-який образ, зберігаючи звичну довжину.

Еністон носила зачіску з помітним біля коріння об'ємом – такий стиль любили тоді,

– зазначає Гершесон.

За останнє десятиліття з'явилося багато нових стрижок, але увага до волосся Рейчел залишалася. Запити на таку стрижку продовжувалися навіть до виходу спецепізоду Друзі: Возз'єднання". Гершесон пояснює це тим, що представники покоління Z одержимі 90-ми і не поділяють любові міленіалів до недбалості, тому що це "дуже очевидно". Перукар додає: "Вони хочуть виразнішого вигляду, їм треба мати вигляд гарно підстрижених пасм".

Окрім того, що пасма мали обрамляти обличчя, стрижка Рейчел передбачала загнуті кінці волосся. У 2021 в моді буде не така об'ємна версія зачіски, а красиве обрамлення лиця залишиться.

Сучасна версія стрижки Рейчел – трохи довша, м'якша й ніжніша. В оригінальній версії довжина волосся доходила до плечей. Сьогодні, щоб зачіска мала кращий вигляд, треба, щоб волосся було в русі,

– пояснює Люк Гершесон.

Якщо ви власниця м'якого волосся, то вищеописана стрижка не триматиме форму на вашій шевелюрі і нагадуватиме поганий маллет. Найбільш вдалий вигляд зачіска Рейчел матиме на фарбованих локонах, які стали більш об'ємними внаслідок процесу фарбування. Аби вкласти стрижку тіктокери використовують стайлери-брашинги. А колись такий ефект намагалися отримати за допомогою звичайної круглої щітки і фену, а також лаку для волосся.

Гершесон ще наголошує на важливому моменті: "У Рейчел по довжині волосся були світлі відблиски, які додавали зачісці об'єму. Таке фарбування дає змогу надати стрижці глибини, щоб око краще зчитувало об'єм. На волоссі невиразного відтінку вся краса такої стрижки загубиться, тож контрастні пасма допоможуть створити ідеальну стрижку Рейчел".