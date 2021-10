Голе тіло, штучна кров, опіки: Кайлі Дженнер в образі Фредді Крюгера презентувала косметику

Б'юті-магнатка і наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер вирішила гламурно поглянути на жахи. 24-річна засновниця Kylie Cosmetics представила колаборацію свого бренда з "Кошмар на вулиці В'язів". Для рекламної кампанії зірка повністю оголилася й облилася штучною кров'ю, а також натягнула на себе костюм з імітацією голого тіла й опіків Фредді Крюгера.

Жоден анонс засобів для макіяжу від Кайлі ще не підривав мережу настільки, як Kylie & A Nightmare On Elm Street, присвячений Геловіну. Фанати продукції Kylie Cosmetics не можуть дочекатися старту продажів "моторошної косметики".

Кайлі Дженнер представила косметику, натхненну "Кошмаром на вулиці В’язів"

На своїй інстаграм-сторінці, де у неї 274 мільйони підписників, Кайлі Дженнер опублікувала відео "18+": зірка, яка є вагітною і чекає на 2 дитину, стохть у червоному пекельному світлі оголеною, а потім обливається штучною кров'ю й обмащує нею своє тіло повільними спокусливими рухами рук. На кількох кадрах можна побачити містичний погляд Кайлі, як у справжньої героїні горору.

В описі до відео інфлуенсерка зазначила: "Чи ви можете здогадатися, з ким ми співпрацювали цього року для Геловіну? Розкриття колекції відбудеться сьогодні".

Згодом на офіційному акаунті в інстаграмі бренда Kylie Cosmetics з'явилися фото Кайлі Дженнер в образі Фредді Крюгера, вигаданого маніяка-вбивці, головного негативного персонажа кіно серіалу жахів "Кошмар на вулиці В'язів". Бізнесвумен позувала в комбінезоні, яке імітує оголену шкіру опіками, як у Фредді Крюгера, замість розпущеного волосся був пучок і гладенький чубчик, розділений на 3 частини, а на її руках були накладні, загострені, дуже довгі, металеві нігті, які нагадують фірмову рукавичку з пальцями-лезами.



Кайлі Дженнер в образі Фредді Крюгера / Фото з інстаграму мільярдерки

Це ще не все. Після фотосесії, у якій Кайлі перевтілилася у маніяка-вбивцю, зірка опублікувала ще знімки в кардинально іншому образі. Тепер дівчина вдягнула тілесне трико, взула високі латексні чоботи, намалювала губи криваво-червоною помадою з колекції Kylie & A Nightmare On Elm Street та змінила манікюр на менш довгі темно-бордові нігті з 3D дизайном.

Яка мрія співпрацювати з іконою жаху,

– поділилася емоціями Кайлі Дженнер.



Кайлі Дженнер в рекламній кампанії власної косметики / Фото з інстаграму зірки

Щодо б'юті-лінійки Kylie & A Nightmare On Elm Street, то вона включає помади для губ, палетку тіней для повік, тінт для губ і щік та накладні вії. Все це у тематичних відтінках для Фредді Крюгера.



Засоби для макіяжу губ / Фото з інстаграму Kylie Cosmetics

Паковання набору косметичних засобів стилізоване у вигляді VHS-касети з краплями крові. Всередині є 3 відтінки лаку для губ: нюдово-рожевий Only a Dream, персиково-червоний Elm Street і лілово-помаранчевий Never Sleep Again. Свотчі Кайлі показала на власній руці. Наступним екземпляром є палітра тіней Pressed Powder Palette, в якій заховані 12 матових і шимерних відтінків тіней з нейтральним і червоним підтоном, а також тут є темний колір, який отримав назву Gonna Get You.

Відома представниця сімейства Кардашян-Дженнер також продемонструвала накладні вії з косметичної лінійки. Вона розповіла: "Я люблю довгі вії, тому я хотіла зробити ці попередньо підготовлені вії для вас, народ. Вони такі м’які. Вони виглядають так красиво на очах, і мені просто подобається мати можливість стилізувати власні вії".

За словами Кайлі Дженнер, тінт Lip and Cheek Jelly Stain має абсолютно нову формулу. Зірка додала: "У нього дійсно класна текстура, він має легкий і досить милий колір".

Колекція засобів для макіяжу Kylie & A Nightmare On Elm Street з’явиться у продажі 12 жовтня 2021 року.

Реакція шанувальників