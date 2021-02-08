Брюс Дженнер, батько відомої мільярдерки Кайлі Дженнер, повністю змінив стать і став жінкою – Кейтлін Дженнер. Тепер 71-річна блогерка веде канал на ютубі, на якому нещодавно опублікувала б’юті-відео зі своєю донькою. Ролик з Кайлі Дженнер, яка робила макіяж своєму батьку, дуже розчулив підписників.

Вже півроку Кейтлін Дженнер є ютуб-блогеркою. Вона ділиться з підписниками мотивуючими відео та влогами з повсякденного життя. Коли вона з’явилася у кадрі зі своєю донькою, це приємно вразило прихильників сімейства Кардашян-Дженнер.

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Кайлі Дженнер робить макіяж своєму батьку

Кейтлін Дженнер довірила макіяж своїй доньці. Вона навіть розповіла коротку передісторію цього відео: "Я збиралася пообідати в місті і довго шукала візажиста, а в часи COVID-19 це задача не з легких. А потім я подумала: я знаю до кого звернутися! Моя маленька Кайлі, які я колись змінювала підгузки, і зробить мені макіяж".

Під час створення мейк-апу Кейтлін згадувала, якою була Кайлі у дитинстві та дякувала доньці за підтримку. Кейтлін розповідала, що молода знаменитість майже з пелюшок цікавилася косметикою. Натомість Кайлі зазначила, що цей день є для неї дуже особливим. Таким чином модель і підприємниця зворушила усіх підписників. У коментарях під відео найбільш поширеною є фраза: "Як це мило".

Нагадаємо, що Кейтлін Дженнер, раніше відома як Брюс Дженнер, повністю завершила трансгендерний перехід навесні 2015 року. В одному з інтерв’ю Кейтлін запитали, чому Кайлі і Кендалл досі називають її "татом". 71-річна блогерка відповіла: "Я не шкодую про те, що зробила, але для своїх дітей я була і назавжди залишуся батьком".

Дивіться, як Кайлі Дженнер робить макіяж своєму батьку: