Натуральність як головний тренд: який манікюр обирають зірки та інфлуенсери

Через вплив пандемії коронавірусу чимало людей змінили свої погляди на поняття краси, естетики та догляду за тілом. Все більше зірок обирають спортивні образи, в яких би ще кілька років тому ходили вдома; замість інстаграм-фільтрів показують обличчя без макіяжу; а в манікюрі використовують лише легке базове покриття. Хто використовує "голий" тренд – читайте далі.

Новий манікюрний тренд різко увірвався у 2021 рік та привернув уваги вже багатьох знаменитостей. Замість яскравого покриття, принтів та блискіток тепер найкрасивішим вважається той манікюр, який ледь відблискує ніжним бежевим кольором або ж зовсім зливається із кольором власного нігтя.

До теми Манікюрний тренд весни 2021: неочікувано, але красиво

Природний нейл-дизайн почали використовувати у повсякденні як українські зірки, так і закордонні. Хто вони – дивіться далі і надихайтесь їхнім прикладом для себе.

"Голий" манікюр – тренд 2021

Ольга Фреймут

Ніка Гук

Аліна Френдій

Катя Осадча

Настя Каменських

Тіна Кароль

Різ Візерспун

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Емілі Ратажковскі

Валері Поветскі

Ельза Госк