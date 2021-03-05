Головні антитренди у мейк-апі: про що варто забути, якщо не хочете мати безглуздий вигляд

Ті б’юті-трюки, які ще нещодавно були актуальними, вже сьогодні можуть стати головними антитрендами у макіяжі. Тому так важливо дізнатися, який мейк-ап не варто робити у 2021, якщо не хочете мати безглуздий вигляд. Візажистка Олеся Попова назвала 5 застарілих тенденцій у створенні мейк-апу, які більше не популярні.

Візажистка Олеся Попова пояснює: "Насамперед потрібно розібратися, що ж таке антитренди. Це варіанти макіяжу, які колись наробили багато шуму, були неймовірно популярними, але на даний момент вже давно не в моді". Проте багато жінок продовжують використовувати ці б’юті-трюки і вважають, що мають стильний і красивий вигляд, адже не знають про головні антитренди у макіяжі 2021.

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Про які б’юті-трюки варто забути: антитренди у макіяжі 2021

Виразний контуринг чи скульптурування – більше не популярна техніка макіяжу

Надто темні, чітко промальовані та надто "пухнасті" брови, які нещодавно були інста-трендом

Нюдові матові губи втратили актуальність

Стробінг: не варто наносити забагато хайлайтеру

Коричневі тіні – надто нудно для 2021