Головні антитренди у мейк-апі: про що варто забути, якщо не хочете мати безглуздий вигляд

Джерело:Grazia
Ті б’юті-трюки, які ще нещодавно були актуальними, вже сьогодні можуть стати головними антитрендами у макіяжі. Тому так важливо дізнатися, який мейк-ап не варто робити у 2021, якщо не хочете мати безглуздий вигляд. Візажистка Олеся Попова назвала 5 застарілих тенденцій у створенні мейк-апу, які більше не популярні.
Візажистка Олеся Попова пояснює: "Насамперед потрібно розібратися, що ж таке антитренди. Це варіанти макіяжу, які колись наробили багато шуму, були неймовірно популярними, але на даний момент вже давно не в моді". Проте багато жінок продовжують використовувати ці б’юті-трюки і вважають, що мають стильний і красивий вигляд, адже не знають про головні антитренди у макіяжі 2021.
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