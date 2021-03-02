В індустрії краси дедалі популярнішим стає термін "інстаграмний макіяж" – це одна з головних тенденцій останньої б’юті-декади. Особливістю такого мейк-апу є використання бежевих відтінків, які додаватимуть обличчю розкішного вигляду на фото в інстаграмі.

У соцмережах вважають, що інста-макіяж започаткували такі відомі інфлюенсерки, як Кім Кардашян. Зокрема, мейк-ап у бежевих відтінках популяризувала візажистка Худа Каттан, яка спочатку ділилася з підписниками власними б’юті-образами, а потім створила власний косметичний бренд Huda Beauty, який став успішним на ринку краси.

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Що потрібно знати про інстаграмний макіяж

Інста-макіяж відрізняється від інших завдяки своїй перебільшеній, майже ідеальній гротескності. А саме: бездоганні виведені лінії з непомітними переходами від одного відтінку до іншого, виразний контуринг, оксамитові та матові текстури, а також ціле мистецтво оформлення брів.

Окремою історією є інста-макіяж губ, адже їх потрібно максимально збільшити за допомогою декоративної косметики. Для цього візажисти використовують тілесну помаду і олівець у тон, яким впевнено виходять за контур.

Такий б’юті-лайфхак тривалий час допомагав Кайлі Дженнер водити багатьох її підписників за ніс: зірка запевняла, що саме завдяки косметиці їй вдається створити пухкі губи, а не за допомогою філерів з гіалуроновою кислотою.

Прихильниці більш натурального макіяжу зазвичай іронізують над інстаграмними б’юті-образами. Проте багато людей прагне самовиражатися таким чином. Тому, якщо їм для цього потрібен розкішний монохромний бежевий макіяж, то чому б і ні.