Скарлетт Йоганссон може похватися своїм бездоганним зовнішнім виглядом. Тепер знаменитість допомагатиме й іншим ставати красивішими.

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Скарлетт Йоганссон запустить свій косметичний бренд

Акторка обіцяє випустити першу б'юті-лінійку на початку 2022 року. Поки що назву косметичного бренда не розголошують. Проте Скарлетт Йоганссон прокоментувала свої кроки в індустрії краси.

Мене завжди зачаровувала перетворююча сила краси. Моя мама прищепила мені любов до турботи про себе з раннього підліткового віку. Кілька років тому я перестала цікавитися рекламними контрактами, щоб створити щось важливе для мене. Результат – доступний підхід до краси,

– зазначає Йоганссон.

Співзасновниця б'юті-бренла Кейт Фостер додала: "Я зустріла Скарлетт майже 2 роки тому. Вона поділилася зі мною своїм баченням бренда, і я одразу ж задумалася про те, як ми могли б втілити його в реальність. Це був незвичайний досвід роботи разом з нею".