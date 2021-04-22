Гуманні бренди, які не тестують косметику на тваринах: список

Завдяки хвилі екоактивізму багато косметичних брендів відмовилися проявляти жорстокість до тварин. Тобто, вони не тестують свої продукти на тваринах і не довіряють це третім особам. Перевірка реакції на конкретний інгредієнт на тваринах зазвичай закінчується для них опіками шкіри, втратою зору, нездатністю нормально функціонувати або взагалі летально.

Деякі косметичні бренди вже десятиліттями етично ставляться до тварин і не використовують їх для експериментів. Інші лише нещодавно усвідомили, що це жахливий метод створення безпечної косметики, якою потім можна буде користуватися людям. Тому вони також відмовилися від тестування на тваринах: краще пізно, ніж ніколи. Тому варто дізнати про етичні бренди, продукцію яких можна придбати в Україні, а також варто використовувати покрокову інструкцію, щоб вибрати косметику, яка не тестується на тваринах.

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Які бренди не тестують косметику на тваринах

Inglot

Це відомий польський бренд, який популярний серед українських красунь. Продукція бренда існує на ринку краси понад 30 років. Вони славляться великим вибором декоративної косметики, але розвиваються і почали готувати доглядові лінійки.

Два роки тому представники Inglot заявили, що вони використовують альтернативні методи тестування косметики. Також бренд є в "білому списку" PETA. Продукція брендів, які входять до цього списку маркується логотипом із зображенням білого кролика. Це означає: щоб створити ваш улюблений засіб, не знадобилося вбивати жодну тварину.

PETA – це організація, що веде боротьбу за права тварин. Всі, хто є у їхньому "білому списку" виготовляють продукцію "cruelty-free". Тобто, косметика без жорстокості, яка не тестується на тваринах і не містить компоненти, отримані від мертвих тварин.

e.l.f

Компанія виготовляє доступну продукцію. Понад 15 років e.l.f Cosmetics створюють декоративні та доглядові косметичні засоби. Найбільш популярні серед них: тональна основа без олії, палетка матових тіней, HD-пудри, різнокольорові скраби для губ та рідкі матові помади в десяти відтінках.

Представники бренду кажуть, що більше за свої продукти люблять тільки тварин, тому не можуть одним жертвувати заради іншого. e.l.f Cosmetics не лише мають ліцензію від PETA, але й у липні у них постійно місяць "cruelty-free". За цей час 10% отриманих грошей від продажу косметики вони віддають на благодійні ініціативи, які займаються захистом тварин.



Натуральні компоненти для виготовлення косметики / Фото Pixabay

NYX

У 1999 професійна візажистка Тоні Ко заснувала цей бренд. Нині її продукцію можна придбати у 70-ти країнах світу, включно з Україною. NYX відрізняється оригінальною колористикою своїх помад та підводок: зелені, блакитні, з різноманітними за формою та забарвленням блискітками.

Засновниця бренда у 2014 році продала косметичну лінію бренду L'Oreal, який має нехорошу репутацію через неетичне тестування своїх засобів на тваринах. Попри це у NYX все ще є сертифікат PETA.



Виготовлення косметики / Фото Unsplash

Urban Decay

Прихильниці бренду в один голос говорять, що косметика – це не інструмент, щоб маскувати свої недоліки, а спосіб самовиразитися. А компанія позиціонує свою продукцію, як "жіночну, небезпечну та веселу". У них є універсальні палетки тіней для повік у нюдових відтінках, рідкі підводки з ефектом металіку, помади яскравих кольорів, фіксатори для макіяжу та багато іншого.

Тут ситуація схожа, як у NYX. Urban Decay також є частинкою компанії L’Oreal. Проте, як і у всіх дочірніх компаніях, Urban Decay не менше, ніж на 50% контролює процес створення косметичних засобів під своїм логотипом. Тому на їхньому сайті є зображення білого кролика та розділ із продуктами веганського складу.

Dushka

Засновниця компанії починала з того, що самотужки варила мило. Зараз це популярний на всю Україну одеський бренд натуральної косметики. Здебільшого вони створюють доглядову продукцію для волосся, тіла та обличчя. Особливістю косметики від Dushka є розмаїття запахів: шоколад, ваніль, жувальна гумка, фрукти. Інколи замість того, щоб намаститися кремом, хочеться його з’їсти.

Команда Dushka категорично проти тестування косметики на тваринах. Але кажуть, що новий продукт завжди тестують на собі, а лише потім продають клієнтам.



Органічно виготовлена косметика / Фото Pixabay

Benton

Корейський бренд названий на честь Бенджаміна Франкліна, який з часом не старів, а ставав молодшим. Представники компанії жартома кажуть, що із їхніми постійними клієнтками буде так само. Корейська косметика Benton швидко завоювала довіру та прихильність українських жінок.

Головна функція продукції бренду направлена на збереження молодості шкіри. Окрім "cruelty-free" ліцензії від PETA, у 2013 році бренд Benton отримав сертифікат Ecocert. Він засвідчує якість натуральної та органічної косметики.

Weleda

Екологічна раціональність – принцип німецького бренду. Компанія Weleda виготовляє натуральні та органічні продукти для догляду за собою. У них навіть є лінійка для вагітних. "78% сировини ми отримуємо з сертифікованих органічних і біодинамічних господарств або з контрольованих місць природного зростання", – наголошують у Weleda.

У їхньому асортименті понад сотні різноманітних продуктів за своїм використанням.



Натуральна косметика / Фото Pixabay

LUSH

Це один із тих брендів, які встановили принцип не тестувати косметику на тваринах, коли це ще не привертало такої уваги. Від 1991 року і до сьогодні у LUSH максимально екологічний підхід до виготовлення косметики. Їхню продукцію можна впізнати за насиченим запахом.

В складі продукції LUSH є цілющі трави, ефірні олії, фрукти. Частина виробів містить інгредієнти тваринного походження: віск і мед.

Planta

Відносно новий український бренд з Дніпра. Вже сім років він виготовляє органічну косметику, натуральні засоби гігієни та побутової хімії. У процесі створення продукції виробники не використовують навіть тваринних жирів чи компонентів нафти. Все роблять винятково із рослин та мінеральної сировини. Бренд пропагує не лише етичне ставлення до тварин, а й усього живого загалом.

Упаковки для косметики Planta також в стилі принципів компанії: зроблені із вторинних відходів, які придатні для переробки.



Етичне ставлення до тварин / Фото Unsplash

GUAM

Компанія заснована в Італії. Її існуванню в індустрії краси понад 30 років. Продукція бренду – доглядові засоби для тіла, обличчя та волосся. Особливість косметики GUAM в тому, що в її складі є суміш кількох видів водоростей. Інші складники теж органічні: морська сіль, фільтрована вода, ефірні олії, натуральні глини.

У компанії запевняють, що ніколи не тестували свою продукцію на тваринах, а упаковують її в матеріали, отримані від вторинної переробки.

Zoya

Це офіційний дистриб’ютор лаків для нігтів та засобів для манікюру. Представники компанії використовують нетоксичну формулу для створення понад 400 відтінків лаків. Зокрема, лікувальну серію для відновлення нігтів від Zoya визнали однією із найбільш ефективних у США. Провідна технологиня бренда Zoya Ольга Чеча називає усі їхні засоби для нігтів "100 відсотків cruelty free" та "vegan friendly". Адже продукти від Zoya не містять компонентів тваринного походження, не тестуються на тваринах, а також не включають компонентів, які випробовували на тваринах. Компанія запатентувала нетоксичну формулу лаків, формулу стійного покриття, ексклюзивну систему паковання лаків.

Корейські бренди, які належать корпорації Amore Pacific

Корпорація Amore Pacific добровільно припинила тестувати свою продукцію на тваринах з 2008 року. На їхньому офіційного сайті можна знайти підтверджену декларацію про це. Корпорація протягом багатьох років проводить наукові роботи та дослідження, розробляючи альтернативні методи тестування косметики. Південнокорейський конгломерат краси виробляє продукцію на основі зеленого чаю, жасмину і бамбука, а також управляє 30 б’юті-брендами, включаючи Sulwhasoo, HERA, Lirikos, IOPE, Laneige, Innisfree, Etude House.



Тварини, на яких тестують косметику / Фото Pixabay

HOCHOO

Це український бренд, у якого можна придбати професійні органічні продукти для тіла, душі та природної краси. Спочатку виробники створювали тверді шампуні, а тепер у їхньому асортименті є багато натуральної косметики для догляду за обличчям, волоссям, тілом, а також для створення макіяжу. Особливим продуктом від HOCHOO є бавовняні патчі, які складаються з низькомолекулярної гіалуронової кислоти, кофеїну, гідролату кави, вітаміну Е, гелю алое та інших інгредієнтів для зволоження шкіри і повернення її в тонус. Зокрема, бренд дбає й про екологічність паковання.

Moon & Rune

Ще один український б'юті-бренд, який існує з 2018 року і не використовує тварин для тестування своїх засобів. У них навіть існує акція для допомоги чотирилапим. Наприклад, у квітні частина коштів, зароблених на продукції Moon & Rune за місяць, піде на допомогу тваринам у БО "Фонд Дніпро Енімалс". На офіційному сайті бренда є заклик до захисту тварин: "Піклуйся про маленькі серці. Щорічно від тестів на тваринах помирає близько 15 млн тварин. Обираючи косметику, що не тестується на тваринах, ти рятуєш маленькі життя. МунРун – є абсолютним Cruelty free брендом".

У Moon & Rune можна придбати твердий шампунь з пудрою гарбуза та манго, пінку для вмивання з олією ромашки, маску для обличчя з пудрою білого сандалу і живими водоростями спіруліни, очищувальний урбан з глиною та спіруліною, натуральну декоративну косметику.



Натуральна косметика / Фото Pixabay

Зілля мавки

Косметика від "Зілля мавки" не містить фталатів, парабенів, сульфатів, хімічних ароматизаторів, барвників, силікону. Більшість з екстрактів, що використовуються, приготовані власноруч з самостійно зібраних в екологічно чистих місцях рослин. Косметика не тестується на тваринах та не викликає алергічних реакцій. Вся продукція продається в пакованні невеликого об’єму, адже косметика ручної роботи не може довго зберігатися.

Представники Майстерні "Зілля мавки" зазначають, що їхня авторська косметика – це втілення їхнього прагнення до близькості з природою в поєднанні з прагматизмом та любов'ю до знань, притаманних сучасним українкам. А їхня мрія – зробити словосполучення "Українська натуральна косметика" таким самим впізнаваним, як "Швейцарський годинник" чи "Французький парфум".

Бренд виготовляє косметику як для жінок, так і для чоловіків. А саме: засоби для догляду за обличчям, тілом, руками, волоссям, бальзам для бороди.

Дивіться відео, як косметику тестують на тваринах:

Як вибрати косметику, яку не тестують на тваринах

Оксана Кнехт, учасниця "Екологічної платформи", поділилася з Galnet покроковою інструкцією, як вибирати косметику, яку не тестують на тваринах.

Звертайте увагу на маркування. Якщо на етикетці є зображення кролика, то засіб не тестували на тваринах, але він може містити сировини тваринного походження. У випадку із паростком – продукт є абсолютно веганським. Вушка кроликів чи мишок – це не показник екологічності косметики.



Зображення на косметиці, яку не тестували на тваринах / Фото видання Нівроку

Замість зображень можуть бути надписи: "No Animal Ingredients" (у продукті немає інгредієнтів тваринного походження та похідних), "Cruelty-Free" (косметику не тестували на тваринах), "100% Vegetarian" (продукцію не отримали у результаті вбивства тварини, і в ній немає похідних продуктів тваринного походження), "100% Vegan" (засіб не містить інгредієнтів тваринного походження або похідних продуктів).



Коли косметика без жорстокості, але не веганська / Фото Ethical elephant



Коли косметика веганська, але не cruelty-free / Фото Ethical elephant