Перш ніж придбати будь-який засіб для догляду за волоссям, потрібно уважно прочитати етикетку та переконатися, що у його складі немає шкідливих компонентів. Адже окремі складники можуть мати короткочасний позитивний ефект та водночас послаблювати здорові волосини і псувати їхній зовнішній вигляд.

Інколи шампунь може принести вашому волоссю більше шкоди, ніж користі. Аби цього не трапилося користуйтеся засобами, які не містять у своєму складі перелічених нижче інгредієнтів. Корисний матеріал: "Мене тестують": чому мультфільм з кроликом Ральфом змушує плакати і є таким важливим Які складники шампуню є шкідливими для волосся Сульфати. Ці речовини допомагають шампуню утворювати густу піну на шевелюрі під час її миття. Проте вони також можуть викликати свербіж, подразнення, висипання і пересушувати шкіру. Також шампуні з вмістом сульфатів розкривають лусочки волосин, що призводить до швидкого вимивання фарби і кератину, тому згодом локони стають надто пухнастими.

Ці речовини допомагають шампуню утворювати густу піну на шевелюрі під час її миття. Проте вони також можуть викликати свербіж, подразнення, висипання і пересушувати шкіру. Також шампуні з вмістом сульфатів розкривають лусочки волосин, що призводить до швидкого вимивання фарби і кератину, тому згодом локони стають надто пухнастими. Парабени. Такий тип найбільш поширених консервантів часто використовують для вироблення косметики. Парабени стимулюють надто активне вироблення жіночих гормонів – естрогенів, чим порушують їхнє нормальне функціонування. Високий вміст парабенів у косметичному засобі може спровокувати подразнення, зокрема, шкіри голови.

Такий тип найбільш поширених консервантів часто використовують для вироблення косметики. Парабени стимулюють надто активне вироблення жіночих гормонів – естрогенів, чим порушують їхнє нормальне функціонування. Високий вміст парабенів у косметичному засобі може спровокувати подразнення, зокрема, шкіри голови. Поліетиленгліколь (ПЕГ). У низькій концентрації речовини також є дуже небезпечними для шкіри, бо подразнюють її, пересушують волосся, позбавляючи його природної вологи, що згодом провокує лущення та появу лупи. View this post on Instagram A post shared by Negin Mirsalehi (@negin_mirsalehi) Діетаноламін (DEA) і тріетаноламін (TEA). Такі компоненти утворюють піну і підтримують консистенцію засобу. Але у багатьох людей є алергічна реакція на DEA і TEA, що проявляється у вигляді лупи і сухості шкіри голови, адже ці органічні сполуки видаляють природний кератин у пасмах, роблячи волосся пухнастим і неслухняним.

Такі компоненти утворюють піну і підтримують консистенцію засобу. Але у багатьох людей є алергічна реакція на DEA і TEA, що проявляється у вигляді лупи і сухості шкіри голови, адже ці органічні сполуки видаляють природний кератин у пасмах, роблячи волосся пухнастим і неслухняним. Ізопропіловий спирт. Інгредієнт можна знайти у складі багатьох косметичних засобів. Ізопропіловий спирт призначений для допомоги зберігати косметику довше зазначеного терміну без втрати ідеальної консистенції. Натомість спирт травмує природний бар’єр і легко проникає через тонку шкіру голови. У результаті дерма стає зневодненою та більш вразливою до шкідливих зовнішніх факторів.

Інгредієнт можна знайти у складі багатьох косметичних засобів. Ізопропіловий спирт призначений для допомоги зберігати косметику довше зазначеного терміну без втрати ідеальної консистенції. Натомість спирт травмує природний бар’єр і легко проникає через тонку шкіру голови. У результаті дерма стає зневодненою та більш вразливою до шкідливих зовнішніх факторів. Кокамід DEA – похідне жирної кислоти кокосової олії, тому багато людей хибно вважають його безпечним. Саме цей різновид кокаміду допомагає закріпити запахи ароматизаторів у косметиці і шампунях, але він робить склад продукту дуже очищувальним і токсичним. Через це волосся пересихає і з’являється свербіж. View this post on Instagram A post shared by Negin Mirsalehi (@negin_mirsalehi) Силікони. Вони утворюють на волосинах оболонку, що дозволяє їм мати більш блискучий і гладкий вигляд. З іншого боку це шкідливо, бо така плівка закриває доступ живильних речовин до локонів та закупорює пори на шкірі голови. Силікони володіють накопичувальною властивістю, тому у випадку регулярного використання волосся стане тьмяним і ламким.