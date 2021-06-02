Густі, довгі, вигнуті, як у рекламі: як правильно малювати вії

Спокусливий і виразний макіяж очей – родзинка будь-якого образу. Якщо правильно користуватися тушшю для вій, то у результаті можна отримати ефектний погляд, як у дівчат з реклами. Проте в цьому випадку важлива не лише техніка, але й інші нюанси.

Професійні візажисти зазначають, що вії не стануть більш пухнастими, якщо ви придбаєте туш з великою щіточкою. Зазвичай така туш замість обіцяного панорамного об'єму залишає лише чорні смужки на верхніх повіках і під бровами.

Корисна інформація: Як зменшити ніс без операції: простий б'юті-лайфхак від візажистки

Тому вибирайте щіточку пропорційну до розміру вашого ока і довжини вій. Таким чином вам буде зручніше малювати вії від самих коренів. Більш надійною вважають пряму і тонку щіточку, в ідеалі – не силіконову. Якщо конструкція складається з основи і щетинок, то її буде легко згинати і розгинати, а напівкругла щіточка допоможе красивіше підкручувати вії.

Ще одна корисна порада під час покупки туші: не варто віддавати перевагу продукту, який обіцяє тисячократний об'єм. Адже часто такі засоби швидко висихають й осипаються протягом дня. Натомість краще декількома шарами намалювати рідку термостійку туш.

Як зробити вії густими, довгими і вигнутими

Промальовуйте стрілку між віями. Моделей у рекламі туші можна побачити з ретельно промальованим простором між віями. Саме такий б'юті-лайфхак допоможе підкреслити форму і розріз очей, з'єднати окремі війки в єдине ціле і надати погляду глибини. Підводку інколи можна замінити тушшю, яку потрібно нанести скошеним пензлем біля коренів вій.

Промальовуйте вії з 2 боків. Якщо наносити туш також зверху на вії, то можна візуально додати їм густини й акуратного вигляду. Тут важливо вибрати правильний пензель. Це може бути навіть тонкий пензель для підводки. Ним також зручно наносити кольорові туші, коли потрібно зробити тематичний б'юті-образ на вечірку чи для зйомки.

Якщо наносити туш також зверху на вії, то можна візуально додати їм густини й акуратного вигляду. Тут важливо вибрати правильний пензель. Це може бути навіть тонкий пензель для підводки. Ним також зручно наносити кольорові туші, коли потрібно зробити тематичний б'юті-образ на вечірку чи для зйомки. Наносіть туш на корені вдвічі густіше, ніж на кінчики. Таким чином продукт менше осипатиметься, а кінчики не склеюватимуться і матимуть більш об'ємний вигляд. Для цього торкніться щіточкою до коренів, притисніть її сильніше і затримайте хоча б на секунду: туш встигне увібратися в вії і залишить їх трішки піднятими.

Таким чином продукт менше осипатиметься, а кінчики не склеюватимуться і матимуть більш об'ємний вигляд. Для цього торкніться щіточкою до коренів, притисніть її сильніше і затримайте хоча б на секунду: туш встигне увібратися в вії і залишить їх трішки піднятими. Малюйте спочатку одне око, а потім інше. Якщо ви фарбуєте вії кількома шарами туші, то працюйте з очима по черзі: спочатку праве по 1 шару, потім ліве. Тоді ефект "павучих лапок" вам забезпечений. Потрібно наносити 2 і навіть 3 шар туші одразу після того, як закінчите з 1, щоб вії не встигли склеїтися. Далі можна експериментувати: наносіть більше туші на ті ділянки вій, які хочете більше візуально виділити. Наприклад, додайте об'єму на зовнішні куточки, щоб створити "котяче око".