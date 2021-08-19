Ідеальні густі та пухнасті брови: 3 кроки, як досягти бажаного ефекту
Джерело:Vogue
Якщо ви прагнете мати густі й пухнасті брови, але не витрачати багато часу на їхнє відрощування і догляд, то варто скористатися б’юті-лайфхаками, які допоможуть досягти бажаного результату. Зірковий візажист Патрік Та поділився 3 простими секретами для імітації красивих брів.
Поняття "ідеальні брови" не має конкретного визначення, але чи не кожна жінка хоче їх мати. Наприклад, у 90-х в моді були тонкі брови, а в наш час на піку популярності густий і пухнастий ефект. Проте покращити вигляд брів можна у будь-якому випадку, якщо дізнатися про кілька порад від професійного візажиста. "Брови завершують образ – я б доповнював їх легким сяянням, невеликою кількістю хайлайтера і тушшю. Ви матимете гарний природний вигляд", – каже Патрік Та.
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3 кроки до ідеальних густих брів
- Виділіть час на роботу з довжиною. "Мені подобається подовжувати брови й підіймати кінчики трохи вище від лінії природного росту. Багато які жінки фарбують брови й опускають їх униз, але варто трохи випрямити їхню форму і подовжити до скронь, це змінить обличчя. Такий трюк забезпечує природніший вигляд", – пояснює Патрік Та.
Як заповнити простір між волосинами на бровах / Фото з інстаграму Патріка Та
- Зачісуйте волосини догори. Патрік Та розповідає, що еволюція брів призвела до популярності надприродного пухнастого результату. "Не так багато продуктів, які справді можуть зробити брови дуже густими, тому я нещодавно випустив гель, щоб полегшити цей процес. Він забезпечує гнучкість волосків, але також прекрасно фіксує їх – вони тримаються весь день. У мене густі азійські брови, які ростуть вниз, і мені потрібен гель, який утримував би волоски й створював ефект ламінованих брів (великий тренд у США і Великій Британії). Рекомендую притискати волоски зворотним боком пензлика, щоб надати форми кожному, потім розчесати – брови будуть пухнасті на вигляд, а не пласкі. Це супер: адже коли вони пласкі, вони не мають такого природного вигляду. Піднімаючи брови вгору, можна зробити їх набагато більшими й густішими", – додає візажист.
Оформлення брів / Фото з інстаграму Патріка Та
- Змініть інструменти. Зірковий майстер макіяжу переконаний, що власницям негустих брів варто використовувати маркер, який допоможе зімітувати додаткові волосини, якщо малювати їх лінія за лінією, штрих за штрихом. Таким чином вдасться отримати максимально натуральний результат – вигляд справжніх брів. "Трохи старшим я б рекомендував використовувати помаду для брів, тому що вона ліпше тримається і забезпечує надійну фіксацію впродовж усього дня", – каже Патрік Та.