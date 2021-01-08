Про 10 найбільш значущих жіночих образів, які доводять, що брови – це яскраве вираження характеру, розповідає MAKEUP.

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Відомою володаркою тонких і округлих брів була Грета Гарбо

Велика актриса, яка стала родоначальницею мінімалізму в одязі – Грета Гарбо. За холодну красу та неприступність Гарбо називали "шведським сфінксом". Високі, дуже тонкі й округлі брови надавали її, і без того крижаному погляду, одночасно зверхній і здивований вираз.



Тонкі та округлі брови / Фото posta-magazine

Брови-ниточки – Марлен Дітріх

Марлен Дітріх довела світові, що жінка може завжди залишатися дуже сексуальною, незалежно від того, як вона одягнута. Саме з неї почалася мода на гострі вилиці та брови-ниточки.

З чуток сучасників, актриса постійно зголювала свої справжні брови для того, щоб на 0,5 сантиметрів вище намалювати тонкі та здивовано підняті дуги.



Тонкі, як нитка, брови / Фото vestnik.az

Монобров – Фріда Кало

Густі, кущисті та зрощені на переніссі брови йшли всупереч із модними віяннями 40-х років, але стали візитною карткою зовнішності Фріди Кало.

З мого обличчя мені подобаються тільки брови і очі,

– колись написала художниця у своєму щоденнику.



Відома монобров Фріди Кало / Фото sova.ponominalu

Грейс Кейлі: брови з загостреним кінчиком

У 40-х роках брови починають виглядати більш природно. Їх домальовують олівцем так, що інколи вони доходять до скронь.

Для того, щоб створити брови, як у Грейсі Келлі, уникайте прямолінійної графічності. Злегка підніміть волоски щіточкою, простір між ними заповніть серпанком тіней, а кінчик домалюйте олівцем.



Брови до скронь / Фото slon.fr

Власницею висхідних брів зі зламом була Мерилін Монро

Платинова блондинка з добрим характером дівчини з сусіднього двору донині залишається об'єктом наслідування для багатьох зірок. Крім червоної помади візитною карткою Мерилін були висхідні брови. Її особистий візажист завжди ретельно промальований найспокусливий трикутний злам на її бровах, щоб візуально зменшити широкий лоб актриси. А легкий блиск – це тонкий шар вазеліну або кокосової олії.



Відома блондинка з червоною помадою / Фото kinomania

Одрі Хепберн: густі прямі брови з ледь помітним вигином

Хепберн мала густі широкі брови з ледь помітним вигином, які стали об'єктом наслідування для Меган Маркл.

Крім того, ці брови ідеально підходять дівчатам, які мають високі вилиці та гостре підборіддя, а намалювати їх вдасться за допомогою спеціальної помади та скошеної кисті.



Легкий вигин і густі брови Одрі Хепберн / Фото pinterest

Вигин у формі півмісяця – Софі Лорен

У 60-х роках вигнуті півмісяцем брови вважалися одним з еталонів краси. Софі Лорен поєднувала їх з товстими котячими стрілками, які надавали її обличчю хижий і зухвалий вигляд. Вона завжди зачісувала брови практично вертикально, а м'яку форму поєднувала з ретельним штрихуванням, якій легко приховати відсутні волоски.



Брови у формі півмісяця / Фото news.myseldon.com

Власниця густих і непокірних брів – Мадонна

У 80-х роках співачка Мадонна навмисно не вискубувала волоски і підфарбовувала брови по всій довжині вугільним олівцем. З висвітленими та хаотично укладеними пасмами, хрестоподібними сережками та товстим шаром чорної підводки вона виглядала більш ніж по-бунтарськи.



Ікона стилю Мадонна / Фото vev.ru

Кара Делевінь: соболині брови

У дитинстві через свої густі брови Кара Делевін ставала об'єктом насмішок серед однолітків. Попри це, завдяки бровам її зовнішність більш виразна та помітна. Цікаво, що актриса лише зрідка видаляє близько зростаючі до перенісся волоски та підфарбовує їх за допомогою косметики.



Густі брови акторки були причиною знущань над нею / Фото elle.ua

Природні та дугоподібні брови – Кім Кардаш'ян

Ідеальні брови Кім Кардаш'ян – це робота візажиста Маріо Де Дівановічу, якого часто порівнюють зі скульптором. У створенні форми брів він дотримується техніки золотого перетину, а природного кольору досягає завдяки ефекту омбре.

За допомогою кистей і коректорів він виточує ідеально високі вилиці та тонкі носи.



Ідеальні брови від візажиста Маріо Де Дівановіча / Фото fw-daily.com