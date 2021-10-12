Ідеальний контуринг: як зробити макіяж на кожен день за 2 хвилини – б'юті-лайфхак із тіктоку

Візажисти і б'юті-блогери, які є популярними в тіктоці, переконані, що контуринг – запорука красивого й успішного повсякденного макіяжу. Тому вони вигадують б'юті-лайфхаки, які допомагають за допомогою мейк-апу швидко підкреслити переваги своєї краси і приховати недоліки.

У 2010 контуринг став важливою складовою макіяжу на кожен день. Візажисти користувалися трюком, щоб покращити або змінити форму обличчя: зменшити ніс, підкреслити вилиці чи надати овалу лиця іншої форми. Проте нова тенденція на природний мейк-ап зі сяйливою шкірою витіснила помітний контуринг.

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Натомість тіктокери демонструють, як можна використовувати для контурингу рум'яна, бронзатор, світлі консилери, хайлайтери, різні рідкі, кремові та сухі текстури, але у результаті отримати легкий повсякденний макіяж. Блогери і візажисти застосовують всі ті ж продукти, додатково підкріплюючи їх б'юті-хаками, та створюють натуральний образ за 2 хвилини.

Контуринг обличчя за 2 хвилини: б'юті-трюк із тіктоку

Детальний туторіал зі створення ідеального тону на кожен день зняла б'юті-блогерка Ріккі. Дівчина показала, які косметичні продукти використовує і як досягає ефекту правильних тіней та колірних акцентів на обличчі.

Спочатку потрібно провести товсту лінію по центру обличчя рідкими рум'янами. Лінія повинна проходити від однієї щоки через перенісся до іншої щоки паралельно.

Наступний крок – маскування синців під очима світлим консилером. Важливо, щоб консилер був на тон світлішим від тонального крему. Наносити продукт варто товстою лінією над рум'янцем.

Ділянку під рум'янцем слід покрити рідким бронзером, включаючи ніс.

Лише після попередніх етапів Ріккі наносить тональний крем на центр чола, провівши горизонтальну лінію під лінією бронзера.

Щоб промалювати невеликі лінії уздовж чола і підборіддя, можна скористатися одним бронзером або обрати відтінок на 1 тон світліше попереднього.

Поверніться до консилера, яким маскували темні кола під очима. За допомогою засобу створіть натуральні відблиски на підборідді, а трішки рум'ян розтушуйте уздовж контуру чола.

Завершуючи контуринг, б'юті-блогерка наносить трішки фіксуючого спрею, аби зволожити шкіру й "активувати" косметику.

Після цього важливо ретельно розтушувати продукти на кожній ділянці.



Ідеальний контуринг / Фото з інстаграму @rikkisandhux