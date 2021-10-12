Ідеальний контуринг: як зробити макіяж на кожен день за 2 хвилини – б'юті-лайфхак із тіктоку
Джерело:tochka.net
Візажисти і б'юті-блогери, які є популярними в тіктоці, переконані, що контуринг – запорука красивого й успішного повсякденного макіяжу. Тому вони вигадують б'юті-лайфхаки, які допомагають за допомогою мейк-апу швидко підкреслити переваги своєї краси і приховати недоліки.
У 2010 контуринг став важливою складовою макіяжу на кожен день. Візажисти користувалися трюком, щоб покращити або змінити форму обличчя: зменшити ніс, підкреслити вилиці чи надати овалу лиця іншої форми. Проте нова тенденція на природний мейк-ап зі сяйливою шкірою витіснила помітний контуринг.
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Натомість тіктокери демонструють, як можна використовувати для контурингу рум'яна, бронзатор, світлі консилери, хайлайтери, різні рідкі, кремові та сухі текстури, але у результаті отримати легкий повсякденний макіяж. Блогери і візажисти застосовують всі ті ж продукти, додатково підкріплюючи їх б'юті-хаками, та створюють натуральний образ за 2 хвилини.
Контуринг обличчя за 2 хвилини: б'юті-трюк із тіктоку
Детальний туторіал зі створення ідеального тону на кожен день зняла б'юті-блогерка Ріккі. Дівчина показала, які косметичні продукти використовує і як досягає ефекту правильних тіней та колірних акцентів на обличчі.
- Спочатку потрібно провести товсту лінію по центру обличчя рідкими рум'янами. Лінія повинна проходити від однієї щоки через перенісся до іншої щоки паралельно.
- Наступний крок – маскування синців під очима світлим консилером. Важливо, щоб консилер був на тон світлішим від тонального крему. Наносити продукт варто товстою лінією над рум'янцем.
- Ділянку під рум'янцем слід покрити рідким бронзером, включаючи ніс.
- Лише після попередніх етапів Ріккі наносить тональний крем на центр чола, провівши горизонтальну лінію під лінією бронзера.
- Щоб промалювати невеликі лінії уздовж чола і підборіддя, можна скористатися одним бронзером або обрати відтінок на 1 тон світліше попереднього.
- Поверніться до консилера, яким маскували темні кола під очима. За допомогою засобу створіть натуральні відблиски на підборідді, а трішки рум'ян розтушуйте уздовж контуру чола.
- Завершуючи контуринг, б'юті-блогерка наносить трішки фіксуючого спрею, аби зволожити шкіру й "активувати" косметику.
- Після цього важливо ретельно розтушувати продукти на кожній ділянці.
Ідеальний контуринг / Фото з інстаграму @rikkisandhux