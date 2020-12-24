В індустрії краси популярним є тренд на універсальність, який також торкнувся використання одного косметичного продукту в різних цілях. Тому рум'яна тепер модно наносити не лише на яблучка щік, аби освіжити вигляд обличчя.

Мікротренд на макіяж з "активними" рум'янами на щоках та носі стає дедалі популярнішим у соцмережах, де можна побачити багато фотоприкладів з ним. Elle називає такий б'юті-трюк ефектом, наче ви щойно повернулися з відпустки.

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Мікротренд: нанесення рум’ян на щоки і ніс

Таким б'юті-трюком користувалася ще Марфуня з радянської екранізації казки "Морозко". Перед зустріччю з нареченим, аби виглядати прекрасною, вона наносила рум’яна ледь не на все обличчя. Ймовірно, у той час побутувала думка, що ви матимете здоровіший та ефектніший вигляд, якщо додасте на обличчя якомога більше яскравого пігменту.

На показі нової весняно-літної колекції Simone Rocha моделі продемонстрували яскравий акцент на обличчі, який надав їм приємного та відпочилого вигляду. Для цього креативний директор по макіяжу Gucci Томас де Клайвер щедро використав оранжеві та рожеві рум’яна в мейк-апі дівчат. Він запропонував нанести рум'яна на щоки та ніс, аби візуально створити ефект "засмаглого обличчя" і омолодити його, а також додати особливої казковості образу.