Італійка Вітторія Черетті стала обличчям різдвяної б'юті-лінійки Chanel: фото і відео

Щороку всесвітньовідомий Будинок моди Chanel представляє лімітовані колекції засобів для макіяжу і парфумерію до Різдва. У 2021 обличчям святкової б'юті-лінійки стала 23-річна італійська топмодель Вітторія Черетті. Дівчина знялася у чарівній рекламній кампанії.

Святкова колекція косметики Chanel 2021 включає лімітовані засоби: 5 помад у насичених відтінках, парфуми Chanel №5, яким цього року виповнюється 100 років, тіні. Вітторія Черетті позувала зі сяйливими макіяжем, створеним за допомогою перелічених продуктів.

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Вітторія Черетті представила різдвяну б'юті-лінійку Chanel

Чорний, білий, червоний і золотий – це головні кольори, які фігурують в новій косметичній колекції Chanel №5, натхненній легендарним ароматом Будинку моди. Палітра насичених відтінків допоможе створити загадковий, сяйливий і святковий макіяж.

Ексклюзивні помади Chanel Rouge Allure випустили з атласною текстурою та в різних відтінках червоного. А тіні представлені в контрастних відтінках для створення чуттєвого погляду: чорний, білий, бурштиновий, шимерний золотистий.

Вітторія Черетті рекламувала різдвяну лінійку косметики Chanel зі спокусливими червоними губами, золотистими тінями на повіках та чорним олівцем на верхній і нижній лінії росту вій. Останній б'юті-трюк був особливо популярним на Тижні моди 2021 – 2022 під час показів Chanel. Провідні візажисти наголошують, що чорна підводка навколо очей буде головним б'юті-трендом наступних сезонів.

Більше про життя і кар'єру італійської топмоделі Вітторії Черетті можна дізнатися на сайті Wikipedia.

Реакція шанувальників

"Чарівно";

"Вітторія – дуже красива";

"Червона помада врятує світ";

"Це легендарні засоби, які потрібно спробувати всім, якщо ви ще не встигли";

"Все ідеально".



Вітторія Черетті у рекламній кампанії Chanel / Фото з інстаграму бренда



Святковий макіяж у стилі Chanel / Фото з інстаграму бренда



Лаконічна й елегантна колекція косметики / Фото з інстаграму бренда



Chanel №5 надихнув творців святкової б'юті-лінійки / Фото з інстаграму бренда



Помади Chanel Rouge Allure / Фото з інстаграму бренда