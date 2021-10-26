У цьому році чи не кожен б'юті-бренд випускатиме адвент-календарі. Проте французький Будинок моди Chanel створив його вперше. Тепер можна сміливо починати чарівний різдвяний відлік.

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Chanel випустили свій перший в історії адвент-календар

Адвент-календар передбачає вміст мініатюрного косметичного продукту в кожному віконечку набору під окремим номером. Різдвяна колекція Chanel Beauty представлена у формі гігантської пляшки парфумів. Несправжній флакон містить 27 невеликих коробочок з номерами від 5 до 31 (номер паризької вулиці Коко Шанель), в яких заховані деякі найпопулярніші засоби Chanel, починаючи від помад і закінчуючи лаками для нігтів.

Також у різдвяній косметичній лінійці є Chanel №5 об'ємом 35 мілілітрів, який помістили в перероблений скляний флакон, а потім в оновлену паперову коробку, яка здатна біологічно розкладатися без шкоди навколишньому середовищі. Щодо засобів для створення макіяжу, то вміст адвент-календаря включає золотисті відтінки тіней для повік. Мейк-ап очей можна буде доповнити сміливими червоними відтінками губ і нігтів (помади і лак будуть повнорозмірними – з матовим та атласним покриттям).

Окрім б'юті-продукції, святковий набір поповнили ексклюзивні аксесуари на різдвяну тематику й ялинкові прикраси.

Адвент-календар від Chanel Beauty з'явиться у продажі 1 листопада. Придбати його можна буде на офіційному сайті Chanel і в офлайн магазинах бренда. Проте не всі прихильники продукції Chanel задоволені б'юті-новинкою.



Адвент-календар до Різдва від Chanel / Фото з інстаграму бренда



Вміст адвент-календаря / Фото Chanel

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