Jerry Heil розповіла про ін'єкції краси та показала "вогняний" макіяж

25-річна українська співачка Jerry Heil опублікувала на своїй інстаграм-сторінці, де у неї 175 тисяч підписників, фото з макіяжем очей у вигляді полум'я, а також поділилася своїми роздумами про ін'єкції краси. Поки що популярна виконавиця не вдавалася до механічних маніпуляцій зі своєю зовнішністю, але повідомила, що вже купила курси по фейсбілдингу, тому не знає, куди приведе цей перший крок.

Окрім роздумів про ін'єкційні методики омолодження, зірка здивувала прихильників яскравим мейк-апом для церемонії вручення премії YUNA. Ще раніше Jerry Heil заявляла, що хотіла б стати співачкою року.

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Полум'яний макіяж Jerry Heil і роздуми про уколи краси

Jerry Heil опублікувала 3 відео та декілька фото в ефектному образі. На одному з відео можна побачити б'юті-перевтілення співачки, а також детально розгледіти мейк-ап у вогняному стилі. Макіяж створювала зіркова візажистка Анна Чепурна. Вона нанесла на повіки виконавиці помаранчеві тіні, провела під очима лінію також кольору, на внутрішні кутики очей додала жовті тіні, а контур уявного полум'я окреслила чорним лайнером. Також погляд зірки візуально зробили виразнішим акуратні чорні стрілки й стильно зачесані вгору брови.

Наступний пост Jerry Heil присвятила роздумам про ін'єкції краси. Вона запитала у своїх підписників, як вони ставляться до механічних маніпуляцій: "укольчиків краси, пластичних операцій, які спрямовані саме на візуальну мінусацію прожитих рочків". Дівчина уточнила, що вона не має на увазі хірургічні втручання задля виправлення стану здоров’я й таке інше.

Я завжди фукала, тому що все це неприродно: як хімія, так і хірургічні втручання. Казала, що сивина і зморшки – це натурально красиво! Так от я досі так вважаю, але курси по фейсбілдингу вже купила і хтозна, куди приведе цей перший крок,

– додала Jerry Heil.

Реакція підписників