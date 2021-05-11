Ці вправи стимулюють м'язи, шкіру і лімфатичну систему, покращують кровообіг і згодом підтягують шкіру обличчя. Аби швидко помітити результат, виконуйте вправи регулярно.

Корисно знати: Які 3 б'юті-засоби ви використовуєте неправильно: поширені помилки

Ліфтинг-вправи для обличчя

Для тонусу щік

Щодня повторюйте такі рухи: нижніми частинами долонь обох рук зафіксуйте шкіру на верхніх точках вилиць, тепер усміхніться якомога ширше. У цьому моменті важливо відчути, як ворушаться м'язи. Тоді знову розслабте губи. Повторюйте вправу 10 разів.

Для тонусу ділянки шкіри навколо очей

Жінки знають, що ця ділянка обличчя є найбільш проблемною і делікатною. Саме тут з'являються перші ознаки старіння навіть до 30 років. Аби повернути шкірі тонус, повторюйте корисну вправу: кінчики пальців обох рук акуратно покладіть на верхню частину вилиць, затримайте пальці на місці, легенько зрушуючи шкіру під ними вниз, нахиліть голову назад з відкритими очима. Завершуючи вправу, закрийте очі, пальці тримайте на першочерговому місці і порахуйте до 5. Повторіть маніпуляцію 4 – 5 разів.

Для красивого чола

Покладіть по 1 пальцю над кожною повікою. Потім заплющте очі і тримайте пальці, не рухаючи ними, над бровами, а тепер ритмічно піднімайте брови. Спробуйте підняти і затримати брови у такому стані на 10 секунд, а згодом опустіть. Повторюйте вправу 5 разів.