Катерина Кухар показала вправи для ідеальної фігури: тренування, яке під силу кожному

На відпочинку на Шрі-Ланці прима-балерина Катерина Кухар показала комплекс вправ, завдяки якому підтримує бездоганну форму на карантині. Вона зняла своє тренування, яке зможе повторити кожен. Відео дивіться далі.

Навіть у відпустці 39-річна Катерина Кухар не дає своєму тілу спокою. Без тренувань вона почувається некомфортно, а її м'язи стають "киселем". Тому щодня балерина виконує комплекс вправ, який займає годину часу.

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Катерина Кухар не лише поділилася "рецептом" фантастичної фігури, а й зізналася, що зосередженість на вправах та улюблена музика лише посилюють відчуття свіжості та бадьорості.

Вправи для ідеальної фігури:

Обруч – для плоского живота і витонченою талії

Балерина радить крутити обруч по 15-20 хвилин вранці до сніданку. Після пологів вона робила це двічі, а то й тричі на день. Краще обирати обруч вагою один кілограм і з гумовими шипами.

Гантелі – для підтягнутих м'язів рук

​Вправи з гантелями (обертальні рухи та закидання за голову) прокачують слабкі суглоби зап'ястя та допомагають забути про гігроми.

Вправи для м'язів спини, закачування сідничних м'язів і стоп (5 відео в каруселі)

Катерина Кухар наголошує, що ніколи не варто забувати про ці частини тіла.

Стретчинг

​Балерина сідає на правий, лівий, поперечний шпагати після кожного тренування. Якщо це вам не під силу, виконуйте прості вправи для розтяжки. Саме розтяжка допомагає уникнути сильної крепатури, вчить володіти своїм тілом і допомагає підвищити рівень сексуальності.

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