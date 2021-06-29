Кейт Мосс розповіла про свої щоденні б'юті-звички і божевільний експеримент заради краси

47-річна британська супермодель Кейт Мосс завжди має бездоганний зовнішній вигляд. Знаменита красуня ретельно дбає про свою вроду. Нарешті вона розповіла про свої щоденні б'юті-звички і найбільш божевільний експеримент, проведений заради краси.

У своєму новому інтерв'ю для британського ELLE Кейт Мосс торкнулася теми краси. Адже вона чудово знає, як для жінки важливо зберегти красу і молодість якомога довше.

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Супермодель Кейт Мосс про красу

Зіркова красуня розповіла, що перед сном о 23:00 годині вона може трішки перекусити, а потім дивитися Netflix. "Щойно закінчила "Статеве виховання" – дуже смішний серіал!", – додала Кейт Мосс.

Я прокидаюся о 8 ранку. Якщо сплю менше 8 годин, то ближче до вечора відчуваю слабкість,

– ділиться британська супермодель.

Кейт розповіла, що починає свій ранок зі склянки теплої води з лимоном, а потім п'є каву. Також зранку вона займається йогою – інструктор приходить до неї додому. Адже в моделі вдома є маленький спортзал з велотренажером, але вона його рідко використовує. Також вона додала: "В моєму холодильнику завжди є селера. Зранку я роблю соки зі селери для всієї сім'ї".

Моя найгірша б'юті-звичка – засинати з макіяжем, коли я втомилася. Ненавиджу відчуття після цього наступного ранку,

– зізналася Кейт Мосс.

А щодо своїх ритуалів краси, то супермодель каже: "Моя щодення б'юті-рутина проста – я вмиваюся і зволожую шкіру. Але на вихідних, коли є більше часу, ми з донькою любимо використовувати маски і сироватки".

"Найбільш божевільне, що я робила заради краси, – пофарбувала волосся в рожевий колір. Це було всього на тиждень, але, коли я перефарбовувалася назад, волосся випало, і мені довелося його обстригти", – розповіла в інтерв’ю Кейт Мосс.

Найкраща б'юті-порада, яку я коли-небудь отримувала, – знайти помаду, яку можна використовувати як рум'яна. Я навіть наношу трішки на повіки,

– розсекретила відома модель.

Зокрема, у сумочці Кейт завжди є нефритовий ролер, яким вона робить масаж для обличчя, коли знаходить час.