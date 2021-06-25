Джіджі Хадід очолила рекламну кампанії унісекс-аромату Ralph's Club. На його створення парфумерів надихнуло нічне життя Нью-Йорка. Тому й рекламну фотосесію і зйомки мініфільму провели в такому ж стилі.

Вам буде цікаво: "Їй вдається не старіти": Сінді Кроуфорд здивувала новим фото для реклами свого б'юті-бренда

Джіджі Хадід знялася в рекламі нового унісекс-аромату Ralph Lauren

Представники американської модної компанії Ralph Lauren прокоментували рекламу нового унісекс-аромату. "Реклама аромату відтворює показ мод Ralph Lauren Fall 2019 і прославляє жваве нічне життя Нью-Йорку і дух єдності – саме те, що нам всім потрібно після року в ізоляції", – так описали кампейн Ralph Lauren.

На рекламних знімках і кадрах мініфільму, присвяченого новому аромату, можна побачити Джджі у стриманому образі: чорних класичних брюках, білій сорочці з чорним метеликом і в сірому піджаку. Зірка розпустила свої довгі локони і доповнила б'юті-образ легким макіяжем. Модель позувала в компанії манекенників Лакі Блю Сміта і Фай Хадра, а також актора Луки Саббата.

"Фільм знімався в клубі ще під час пандемії. І хоча більша частина зйомок проходила біля бару, в останній сцені ми всі веселилися на танцполі. Цей досвід настільки відрізнявся від минулого року, що це дійсно було схоже на свято. Реклама дуже барвисто описує те, що змушує мене відчувати цей аромат. З огляду на те, що це унісекс-аромат, я знімалася в костюмі. Ніяких обтягуючих суконь! Це дозволило мені відчути себе сильною і впевненою в собі. Я не вважаю, що дівчата повинні носити тільки фруктові аромати, щоб відчувати себе сексуально", – розповіла Хадід.

Нагадаємо, що 23 червня відбувся прес-івент, присвячений аромату Ralph's Club, для якого Джіджі Хадід вибрала блискучий стильний вечірній total black образ – чорні брюки і топ з паєтками.