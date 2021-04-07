Класично і прекрасно: 10 стильних варіантів манікюру з червоним лаком

Джерело:Cosmopolitan
Червоний акцент в образі додає йому особливої елегантності, витонченості, стильності. Це необов’язково повинні бути вишневі губи чи червона сукня. Манікюр з червоним лаком вважають вічно актуальним і доречним.
Якщо однотонне покриття нігтів здається вам нудним, то у 2021 в моді експерименти з фігурами, візерунками і поєднанням кольорів на нігтях. Якщо весна для вас асоціюється з яскравими барвами, то саме час спробувати декілька варіантів манікюру з використанням червоного лаку.
До теми: Насичений і сміливий: головний колір манікюру цієї весни