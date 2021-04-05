Насичений і сміливий: головний колір манікюру цієї весни
Сезон весна-літо 2021 дивує трендом на яскравий та сміливий колір манікюру. Насичений зелений буде вдалим рішенням як для однотонного покриття, так і для створення креативного нейл-дизайну. Зокрема, можна спробувати експериментувати і з відтінками свіжої трави, лайма, першої зелені чи квіткових стебел.
Джерело:Vogue
Тренд на зелений колір у манікюрі нейл-майстри аргументують тим, що в умовах постійних карантинних обмежень, людям потрібно більше барв у житті. Тому в індустрії краси активно починають експлуатувати усі можливі відтінки зеленого.
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Зелений – головний колір манікюру цієї весни
Арт на нігтях
Особливо ефектно зелений виглядає у арт-манікюрі. Довіртеся своїй фантазії та експериментуйте.
Манікюр у неоновому зеленому
Якщо такий манікюр вдало скомбінувати з деталями одягу чи взуттям, то він матиме неперевершений вигляд. Надихайтеся ідеями від зіркового нейл-майстра Тома Бачика, послугами якого користуються Дженніфер Лопес і Селена Гомес, або бруклінської манікюристки Джесс.
Весняна зелень
Цей відтінок зеленого символізує соковиту весняну зелень, яка повільно проростає з-під землі, трави і перші листочки на деревах. Саме це може найкраще надихати на створення красивого манікюру.
Для бунтівників: зухвалий зелений
Якщо ви прихильниця гангста-манікюру, то спробуйте на ультрадовгих нігтях поєднати чорний і зелений лак чи зробити зелений градієнт. Образ матиме ефектніший вигляд з джогерами, бейсболкою і ланцюгами.
Оливковий і м'ятний
Не шкодуйте часу, щоб вибрати свій ідеальний м'ятний чи оливковий відтінок. Іноді можна навіть використовувати обидва відтінки в одному манікюрі.
Зелений френч
Французький манікюр продовжує вдосконалюватися. Існують різноманітні варіації френча і "мікрофренча", які додають стилю свіжого і небанального шику.
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