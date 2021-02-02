Коли не знаєте, як пофарбувати волосся: 5 відтінків, які додають сексуальності і привабливості

Фарбування волосся – це важлива б’юті-процедура, яка згодом вплине на ваш загальний б’юті-образ. Важливо обирати той відтінок, який не лише вам сподобається, але й буде трендовим, підкреслюватиме вашу привабливість і сексуальність.
Джерело: Cosmopolitan
Колір волосся має вагомий вплив на відчуття впевненості в собі. Якщо ви прагнете змінити імідж, то обирайте 5 модних відтінків для фарбування локонів, які підійдуть для різного кольоротипу зовнішності і додадуть вам сексуальності.
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