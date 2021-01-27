Новий рік дивує модними тенденціями в індустрії краси. Якщо ви прагнете б’юті-змін, то можете насамперед спробувати фарбування волосся. Навіть психологи зазначають, що оновлення іміджу допомагає почати життя з чистого аркуша. Тому варто дізнатися, яким відтінком у 2021 модно фарбувати довге, коротке та волосся середньої довжини.

Джерело: Elle Спробувати модний новий відтінок на своєму волоссі варто навіть тих, хто жодного разу не відвідував колориста. Адже таким чином ви зможете додати привабливості своїй зовнішності, а вдала техніка фарбування може навіть вдало підкреслити переваги обличчя і приховати недоліки. У 2021 модними ідеями для фарбування волосся будуть відтінки міді, кольорове мелірування та інші трендові варіанти. Корисно дізнатися: Секрет ідеальних локонів Мішель Обами: як зробити модну зачіску самостійно Модне фарбування волосся 2021 Відтінки міді

Фарбування волосся модним відтінком / Фото з інстаграму Amaran Asylum Кольорове мелірування

Мелірування волосся / Фото з інстаграму Наталії Мусіїченко Теплий каштановий відтінок

Ідея для фарбування волосся у 2021 / Фото з інстаграму Adir Abergel Золотий білявий

Золотий відтінок для білявок / Фото з інстаграму @julia_kovbasiuk_hairstylist Пасма з ефектом вигоряння на сонці

Гейлі Бібер модно пофарбувала волосся / Фото з інстаграму Джен Аткін М’які переходи між кольорами

Трендова техніка фарбування 2021 / Фото з інстаграму Ольги Хворостяни Обпалена карамель

Як пофарбувати волосся / Фото з інстаграму @kika_style​ Привабливий апельсиновий колір

Яскравий варіант для фарбування волосся / Фото з інстаграму @kika_style​ Вершковий "блонд"

Ідея фарбування для білявок / Фото з інстаграму @samira_colorist Шоколадний брюнет

Модне фарбування волосся / Фото з інстаграму Наталії Мусіїченко