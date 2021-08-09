Кольорові стрілки: головний хіт літа демонструють на собі сестри Хадід, Ешлі Грем та інші

Сезон весна-літо 2021 приніс із собою багато яскравих кольорів після затяжної пандемії. Усім захотілось самовиражатись через одяг, макіяж чи манікюр. Чому цьогоріч різнокольорові стрілки так сподобались знаменитостям – читайте далі.

Якщо класичні чорні стрілки спробували чимало жінок, то на кольорові можуть наважитись одиниці. Але ті, хто додають до своїх образів акуратні яскраві лінії на повіках – точно будуть у виграші!

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Як зробити кольорові стрілки

Щоб ваші очі виглядали акуратними і стильними водночас, доведеться добряче потренуватись. Для цього вам варто придбати стійку рідку або гелеву підводку для очей з тонким пензликом. Товщину стрілки, як і з чорною підводкою, ви можете визначити собі самі. Тоненькі – для прогулянок та офісних буднів, товстіші з блискітками – для фотосесій, побачень та застіль. Також зважайте на форму ваших очей та кольоротип зовнішності.

Аби колір вашої підводки виглядав контрастніше, перед цим нанесіть на повіки праймер. Намагайтеся вести лінію якомога ближче до війкового краю. Завершіть свій макіяж об'ємною чорною тушшю та пастельною помадою або блиском – у вашому макіяжі повинен бути лише один яскравий елемент.

Зірки теж обирають "колір"

Тренд на кольорові стрілки на повіках "підхопили" перші знаменитості світу. Серед них – моделі Джіджі та Белла Хадід, Ешлі Грем, К'яра Ферраньї, донька Джуду Лоу та інші фешн-блогери. Аби почерпнути кілька цікавих ідей для останніх тижнів літа дивіться далі.

Гейлі Бібер

Ешлі Грем

Айріс Лоу

К'яра Ферраньї

Джіджі Хадід

Белла Хадід