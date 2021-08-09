Цветные стрелки: главный хит лета демонстрируют на себе сестры Хадид, Эшли Грэм и другие

9 августа 2021 , 17:30
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Источник:

24 канал

Сезон весна-лето 2021 принес с собой много ярких цветов после затяжной пандемии. Всем захотелось самовыражаться через одежду, макияж или маникюр. Почему в этом году разноцветные стрелки так понравились знаменитостям – читайте далее.

Если классические черные стрелки попробовали немало женщин, то на цветные могут отважиться единицы. Но те, кто добавляют к своим образам аккуратные яркие линии на веках – точно будут в выигрыше!

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Как сделать цветные стрелки

Чтобы ваши глаза выглядели аккуратными и стильными одновременно, придется хорошенько потренироваться. Для этого вам стоит купить стойкую жидкую или гелевую подводку для глаз с тонкой кисточкой. Толщину стрелки, как и с черной подводкой, вы можете определить себе сами. Тоненькие – для прогулок и офисных будней, потолще с блестками – для фотосессий, свиданий и застолий. Также учитывайте форму ваших глаз и цветотип внешности.

Чтобы цвет вашей подводки выглядел контрастнее, перед этим нанесите на веки праймер. Старайтесь вести линию как можно ближе к ресничному краю. Завершите свой макияж объемной черной тушью и пастельной помадой или блеском – в вашем макияже должен быть только один яркий элемент.

Звезды тоже выбирают "цвет"

Тренд на цветные стрелки на веках "подхватили" первые знаменитости мира. Среди них – модели Джиджи и Белла Хадид, Эшли Грэм, Кьяра Ферраньи, дочь Джуда Лоу и другие фэшн-блогеры. Чтобы почерпнуть несколько интересных идей для последних недель лета смотрите дальше.

  • Хейли Бибер
  • Эшли Грэм​
  • Айрис Лоу​
  • Кьяра Ферраньи​
  • Джиджи Хадид
  • Белла Хадид
  • Никки де Ягер​

 

Автор: Уляна Журба