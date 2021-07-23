Кольорові вії, стрілки, яскраві помади: 5 головних б'юті-трендів прийдешньої осені 2021

Літо пролітає дуже швидко. Тому варто почати приглядатися до трендів в індустрії краси майбутньої осені, аби завжди залишатися в моді. Адже зовсім скоро зіркові візажисти замінять головні акценти у макіяжі не менш красивими новими б'юті-трюками.

Тренди в осінньому мейк-апі вражатимуть своїм неповторним виглядом, простотою у виконанні та відсутністю похмурих відтінків, притаманних цій порі року. Кожній красуні слід детальніше дізнатися про головні осінні б'юті-тенденції.

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Головні б'юті-тренди осені 2021

Яскраві помади

Восени цього року яскраві помади будуть на піку популярності. Тренд сподобається любителькам виділятися з-поміж натовпу. Вибирайте серед сміливих відтінків: насичений винний, класичний червоний чи зухвалий неоновий.

Kitten eye

За допомогою стрілок можна значно скорегувати форму очей і виділити погляд. Чудовою альтернативою сексуальним стрілкам "котяче око" слугуватимуть більш делікатні та акуратні – kitten eye. Аби їх зробити самостійно, вам у нагоді стане рідка підводка або улюблений олівець. Зокрема, не обмежуйте себе чорним кольором. У моді також будуть кольорові стрілки.

Графічні стрілки

Джіджі Хадід продемонструвала неймовірний б'юті-тренд, який буде особливо популярним восени 2021 року. Вам слід фантазувати на тему арт-стрілок. Шукайте натхнення серед ідей макіяжу від трендсеттерів.

Виразні вії

Чорні, сині, зелені, довгі об'ємні, з ефектом лялькових – саме такі вії будуть у тренді зовсім скоро. Таким чином можна не лише привабити увагу оточуючих, але й цікаво доповнити осінній образ.

Натуральні брови

Тренд на натуральність не планує покидати індустрію краси. Цього разу він торкнувся брів. Максимум природності – головний орієнтир в осінньому макіяжі брів. Скористайтеся спеціальним кондиціонером, аби надати бровам густого і доглянутого вигляду.