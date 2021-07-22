Зовнішність багатьох зірок є взірцевою для інших. Не дивлячись на те, що акторкам доводиться проводити багато годин у гримі під софітами, їм вдається зберігати свою шкіру та волосся здоровими. На зйомках шоу "Хто зверху?" журналісти дізналися, як доглядають за своєю зовнішністю Яна Глущенко, Анна Кошмал і Катерина Нікітіна.

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Секрети краси кінозірок

Катерина Нікітіна відмовляється від макіяжу

У повсякденному житті акторка Катерина Нікітіна практично ніколи не фарбується. Вона зізнається: "Наношу макіяж на зйомки і важливі заходи. У звичайний день максимум можу використовувати туш. А зараз вії нарощую, тому зараз не фарбую. Прокинулася, умилася, кремчик нанесла – і все. Довго не ходила до косметолога, зовсім недавно почала. Зрозуміла, що знайти собі хорошого фахівця – дуже правильне рішення. Але насамперед треба себе любити, хоч якими б ви були, а не ховатися за масками з тоналки".

Анна Кошмал віддає перевагу догляду зсередини

Зіркова красуня дбає про загальний стан здоров'я. Вона переконана, що саме таким чином можна вплинути на свій зовнішній вигляд. Адже із плином часу за здоров'ям потрібно більше стежити.

Не вживаю тваринних продуктів та інтенсивно займаюся йогою,

– розповіла Анна Кошмал.

Яна Глущенко завдячує генетиці

Акторка "Дизель Студіо" зізналася, що у неї немає жодних б'юті-секретів. "Я не доглядаю за волоссям спеціально, просто мою звичайним шампунем. Зволожую обличчя, навіть маски ніколи не роблю. Краса – це природа плюс генетика", – поділилася Яна Глущенко.