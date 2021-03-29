Коротке волосся краще, ніж довге: найстильніша ексучасниця проєкту "Холостяк" розповіла чому

29-річна Вікторія покинула романтичне реаліті-шоу в 4 випуску. Попри те, що дівчина не стане обраницею холостяка, бізнесмена Михайла Заливако, на її стиль встигли звернути увагу усі телеглядачі. Красуня віддає перевагу коротким стрижкам, які зараз на піку популярності. Тому вона вирішила розповісти про це детальніше.

Вікторія поділилася, чому вона любить коротке волосся та вважає його кращим, ніж довге, а також відкрила таємницю популярності таких стрижок. Сама красуня на проєкті продемонструвала стильну стрижку піксі.

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Чому коротке волосся краще, ніж довге: думка ексучасниці проєкту "Холостяк"

Вікторія вважає, що мода є невід'ємною частиною нашого життя. Зокрема, це не залежить від нас. Дівчина каже, що колосально на моду впливають музика, кінематограф, політика та соціальне життя загалом. "Завдяки моєму улюбленому Голлівуду в далеких 50-х в моду увійшла жіноча стрижка "піксі" (pixie cut). Через те, що з'явилася Одрі Хепберн з дуже короткою хлопчачою стрижкою на червоній доріжці премії Оскар. З тих пір в різні декади ХХ століття актриси і моделі, як Еді Седжвік, Твіггі, Міа Ферроу, дружина Сінатри, яка знялася у культовому фільмі "Дитина Розмарі", по обидва боки Атлантики тільки й вкорочували собі волосся. Що і поклало початок нової моди, яка дійшла до наших днів".

Ексучасниця проєкту "Холостяк" радить подивитися на образи топмоделей 90-х. Адже більшість з них любили короткі стрижки. Це лише допомагало їм мати більш ефектний і стильний вигляд. Чудовим прикладом може слугувати Лінда Євангеліста.

Я просто обожнюю піксі. У 2014 році вперше постригла волосся дуже коротко. Але колір мій був від чорного до темно-синього (індиго). В 2020, вирішивши позбутися від зіпсованого фарбою темного волосся, я знову повернулася до улюбленої стрижки,

– ділиться Вікторія.

Вона також зазначає, що перейти від темного фарбованого волосся до світлого чи навіть білого практично неможливо без пошкодження структури волосини. Це спричинило те, що дівчина наважилася застосувати спеціальну машинку та побрити голову. Тоді Вікторія зрізала все, окрім 1 сантиметра своїх природних русявих пасм. А згодом із допомогою професіонала красуня перевтілила своє натуральне світле волосся в ефектний "блонд".