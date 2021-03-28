Боб-каре – головний hair-тренд останніх років. Таку стрижку вже спробували чи не усі світові знаменитості. Боб має модний вигляд і без додаткового укладання та аксесуарів. Проте трендсеттери в інстаграмі діляться трендовими ідеями, як стилізувати стрижку, аби вона була ще красивішою.

Боб-каре додає особливого шику будь-якому образу. Стрижка личить жінкам у різному віці та із будь-яким овалом обличчя, зростом і структурою волосся. Ви можете завершити укладання бобу на етапі wash and go. Проте зверніть увагу на варіанти його красивої стилізації.

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Як красиво стилізувати стрижку боб: ідеї з інстаграму

Навіть розпал пандемії не вплинув на популярність бобу. Стрижка й надалі залишається найбільш трендовою. Створюючи боб-каре, не варто боятися діяти рішуче. Аби отримати ідеальний зріз на рівні підборіддя, прощайтеся з відрослими сантиметрами волосся. Адже французький боб – одна із наймодніших варіації трендової стрижки: це стандартне каре, довжина якого може бути як на рівні вух, так і майже досягати плечей. Через те, що стиль такого бобу нагадує невимушені та елегантні водночас образи француженок, його називають "французьким".

Боб варто постійно вдосконалювати, доглядати за волоссям, використовувати модні аксесуари та вчися красиво укладати свої пасма, щоб зачіска мала прекрасний вигляд і відображала характер вашого стилю. У випадку із бобом завжди є чому повчитися.

Шпильки, кліпси, стрічки, обручі, хустинки та інші неймовірні прикраси для волосся можна закріпити або зав'язати на своїх локонах. Таким чином ви доречно доповните наймоднішу стрижку останніх років.

Якщо довжина каре дозволяє заплести косички чи зібрати частину волосся в пучок, то використайте цю можливість. Навіть власне волосся може слугувати чудовим аксесуаром.

Не слід забувати й про окремий тренд – яскраве фарбування. Ви матимете вдвічі моднішу зачіску, якщо поєднаєте боб-каре зі сміливим барвистим відтінком.