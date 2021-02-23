Коротко про головне: які цікаві б’юті-тенденції нас чекають у сезоні весна-літо 2021

Джерело:Harper's Bazaar
У новому сезоні весна-літо 2021 на жінок, які прагнуть відповідати останнім тенденціям краси, чекають цікаві зміни. Тепер не буде потреби витрачати багато часу на оформлення брів, проте тренди у манікюрі здивують ще більше, адже водночас у моді будуть naked nail та чорне покриття.
Пандемія вагомо вплинула на нові тренди в індустрії краси. Натуральність у макіяжі стає дедалі популярнішою, але й червоні губи не втрачають своєї актуальності, незважаючи на масковий режим.
Вам буде цікаво: Всі пальці красиві: що означає нестандартний флешмоб в інстаграмі