Коротко про головне: які цікаві б’юті-тенденції нас чекають у сезоні весна-літо 2021

У новому сезоні весна-літо 2021 на жінок, які прагнуть відповідати останнім тенденціям краси, чекають цікаві зміни. Тепер не буде потреби витрачати багато часу на оформлення брів, проте тренди у манікюрі здивують ще більше, адже водночас у моді будуть naked nail та чорне покриття.

Пандемія вагомо вплинула на нові тренди в індустрії краси. Натуральність у макіяжі стає дедалі популярнішою, але й червоні губи не втрачають своєї актуальності, незважаючи на масковий режим.

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Головні б’юті-тренди сезону весна-літо 2021

Природні брови

Чорні нігті

Червоні губи

Naked nails

Короткий боб

Чорна підводка