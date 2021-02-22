Бренд каблучок Ring Studio запустив в інстаграмі нестандартний флешмоб, суть якого полягає у тому, що свої пальці несоромно показувати світу, якими б вони не були. Тому на офіційній сторінці бренда опублікували світлину з хештегом "пальцепозитив". Ідея швидко поширилася по соцмережі.

Цікавим та оригінальним є новий флешмоб від Ring Studio. У його рамках на офіційній інстаграм-сторінці бренда поділилися кількома світлинами людей із різними формами пальців, наголосивши на важливості приймати свої руки такими, як вони є.

Читайте також: Вони пишаються природною красою: як виглядають відомі жінки без макіяжу після 50

Флешмоб з хештегом "пальцепозитив"

Публікація світлин зі своїми пальцями нестандартної форми повинна довести, що показувати свої руки несоромно. У профілі Ring Studio зазначили, що така ідея з’явилася після того, як одній нареченій під фото зі каблучкою для заручин написали, що у неї "надто жирні" пальці. Представники бренда додали, що така історія не є рідкісною. Адже тепер дедалі частіше можна побачити щирі знімки без ретуші.

Люди соромляться власних рук. Воно й зрозуміло: не кожен готовий стати об’єктом уваги рейтерів,

– підсумовують у Ring Studio.

Допис бренда зібрав вже майже 20 тисяч вподобань, а з тегом "пальцепозитив" в інстаграмі вже є більше 200 публікацій. Учасники флешмоб переконані: світ повинен дізнатися, що ваші пальці теж дуже красиві.

Реакція користувачів