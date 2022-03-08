Косметичний гігант Estee Lauder пожертвував Україні 1 мільйон доларів і пішов з ринку Росії
Джерело:Estee Lauder
Світові бренди одне за одним розривають будь-які зв'язки з Росією. Слідом за компанією Sephora з ринку країни-агресорки пішов американський косметичний і парфумерний гігант Estee Lauder.
Бренд Estee Lauder ще минулого тижня, у перші дні війни в Україні, призупинив усі інвестиції в Росії, а 7 березня оголосив, що закриває всі магазини та сайти. Щоправда, працівників без грошей не залишить! Компанія обіцяє виплачувати їм компенсацію.
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Estee Lauder розпрощався з російськими покупцями
Компанія Estee Lauder все ще спустошена трагічним вторгненням в Україну… Ми вирішили призупинити будь-яку комерційну діяльність в Росії, включаючи закриття всіх магазинів, а також сайтів наших брендів і будь-які відправлення в Росію,
– йдеться в офіційному повідомленні.
Estee Lauder допомагає Україні
На закритті магазинів і сайтів у Росії Estee Lauder не зупинився. Благодійний фонд компанії виділив 1 мільйон доларів на підтримку України. Крім того, він не залишає в біді своїх українських працівників – продовжує виплачувати зарплати та пропонує евакуацію в країни Європи.
Ми підтримуємо всіх тих, хто страждає, включно з нашими працівниками, їхніми родинами та народом України… Компанія буде дарувати продукти ELC тим, хто переїжджає та потребує допомоги,
– заявили представники Estee Lauder.
Які світові бренди пішли з Росії
- Люксовий французький бренд Hermès;
- Ритейлери Asos, Farfetch, Mytheresa;
- 124 бутики Louis Vuitton, Dior, Gucci, Chanel.
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