Косметический гигант Estee Lauder пожертвовал Украине 1 миллион долларов и ушел с рынка России

Мировые бренды один за другим разрывают какие-либо связи с Россией. Вслед за компанией Sephora с рынка страны-агрессорки ушел американский косметический и парфюмерный гигант Estee Lauder.

Бренд Estee Lauder еще на прошлой неделе в первые дни войны в Украине приостановил все инвестиции в России, а 7 марта объявил, что закрывает все магазины и сайты. Правда, работников без денег не оставит! Компания обещает выплачивать им компенсацию.

К теме Теперь без косметики: компания Sephora приостановила деятельность в России

Estee Lauder распрощался с российскими покупателями

Компания Estee Lauder все еще опустошена трагическим вторжением в Украину… Мы решили приостановить любую коммерческую деятельность в России, включая закрытие всех магазинов, а также сайтов наших брендов и любые отправки в Россию,

– говорится в официальном сообщении.

Estee Lauder помогает Украине

что так Estee Lauder хочет реабилитироваться после скандала с расистской публикацией вице-президента бренда Джона Демси. Тот опубликовал в инстаграмме мем с руганью и шуткой о COVID-19, после которого был вынужден уйти на пенсию.

На закрытии магазинов и сайтов в России Estee Lauder не остановился. Благотворительный фонд компании выделил 1 миллион долларов в поддержку Украины. Кроме того, он не оставляет в беде своих украинских работников – продолжает выплачивать зарплату и предлагает эвакуацию в страны Европы.

Мы поддерживаем всех страдающих, включая наших работников, их семьи и народ Украины… Компания будет дарить продукты ELC тем, кто переезжает и нуждается в помощи,

– заявили представители Estee Lauder.

Какие мировые бренды ушли из России

​Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!