Косметический гигант Estee Lauder пожертвовал Украине 1 миллион долларов и ушел с рынка России

8 марта 2022 , 10:40
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Estee Lauder

Мировые бренды один за другим разрывают какие-либо связи с Россией. Вслед за компанией Sephora с рынка страны-агрессорки ушел американский косметический и парфюмерный гигант Estee Lauder.

Бренд Estee Lauder еще на прошлой неделе в первые дни войны в Украине приостановил все инвестиции в России, а 7 марта объявил, что закрывает все магазины и сайты. Правда, работников без денег не оставит! Компания обещает выплачивать им компенсацию.   

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Компания Estee Lauder все еще опустошена трагическим вторжением в Украину… Мы решили приостановить любую коммерческую деятельность в России, включая закрытие всех магазинов, а также сайтов наших брендов и любые отправки в Россию,
– говорится в официальном сообщении.

Можно предположить, что так Estee Lauder хочет реабилитироваться после скандала с расистской публикацией вице-президента бренда Джона Демси. Тот опубликовал в инстаграмме мем с руганью и шуткой о COVID-19, после которого был вынужден уйти на пенсию.  

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На закрытии магазинов и сайтов в России Estee Lauder не остановился. Благотворительный фонд компании выделил 1 миллион долларов в поддержку Украины. Кроме того, он не оставляет в беде своих украинских работников – продолжает выплачивать зарплату и предлагает эвакуацию в страны Европы. 

Мы поддерживаем всех страдающих, включая наших работников, их семьи и народ Украины… Компания будет дарить продукты ELC тем, кто переезжает и нуждается в помощи,
– заявили представители Estee Lauder. 

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Автор: Марина Джура